Anche Massa Marittima è passato all’anagrafe nazionale

MASSA MARITTIMA – Si informa che da oggi venerdì 22 novembre l’Ufficio Servizi Demografici del Comune di Massa Marittima, è passato, come previsto dalla legge, all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), la banca dati nazionale nella quale stanno confluendo progressivamente tutte le anagrafi comunali italiane (fino adesso sono 4.453 i Comuni sul totale di 7.914).

In pratica per i cittadini con il nuovo sistema è possibile rilasciare certificati anagrafici anche ai non residenti, purché gli stessi forniscano il proprio documento di identità ed il codice fiscale. Inoltre è disponibile una banca dati nazionale anziché comunale e possono essere scambiate informazioni attraverso il portale di ANPR in tempo reale con tutti i Comuni subentrati.

L’Anagrafe Nazionale non è infatti solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici, di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche, poiché è in diretta comunicazione con gli altri enti locali e nazionali. Un importante progetto di innovazione che, attraverso l’integrazione dei sistemi informativi pubblici e la semplificazione dei processi amministrativi, è finalizzato a favorire il processo di digitalizzazione della PA e il miglioramento dei servizi a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, riducendone nel contempo i costi.

Per informazioni, ufficio Servizi Demografici del Comune di Massa Marittima, tel. 0566.906231. Sito web: www.comune.massamarittima.gr.it