Al Pelagone due giorni di footgolf internazionale con la Kristom Cup Fifa 250

GAVORRANO – Il prossimo sarà un fine settimana di footgolf dalla portata internazionale presso il Golf Club Toscana Il Pelagone con la Kristom Cup – Fifa 250. Sabato 23 e domenica 24 novembre l’accogliente resort gavorranese con le sue spettacolari 18 buche ospiterà oltre 150 footgolfers provenienti da tutta Europa che si sfideranno sia a coppie sia individualmente. Tanti i nomi di spicco nazionale ed internazionale, che scenderanno in Maremma per cercare di portare a casa l’ambito trofeo ed il montepremi in palio. La due giorni prenderà il via sabato 24 a partire dalle ore 12 con la gara a coppie, che farà da apripista a quella individuale della domenica mattina e che sarà molti un vero e proprio “warm-up”.

Domenica 25, invece, la giornata inizierà alle ore 9:15 con il primo gruppo, dove il primo tee spetterà al footgolfer di casa, Antonio Melillo, e si concluderà con il gruppo 30 alle ore 13 con il neo campione italiano 2019, il laziale Andrea Piscopo.

In considerazione di tanti nomi partecipanti importanti, ci sono tutti i presupposti per assistere a due giorni di FootGolf di altissimo livello. L’unica incognita la pioggia che rendendo il campo pesante potrebbe riservare sorprese nella classifica finale.

Ecco tutti gli orari di gioco di domenica 25 novembre degli atleti di casa :

09.15 Antonio Melillo

10.00 Maurilio Ceccherini

10.30 Samuele Bogi

10.52 Paolo Matteini

12.07 Daniele Busoni

12.30 Giacomo Fillini

Di seguito anche il link di AIFG (Associazione Italiana FootGolf) al quale si possono seguire il live scoring e risultati della due giorni :

https://www.footgolf.it/kristom-cup-fifg-250/#programme