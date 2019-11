Trasmissione telematica dei corrispettivi: ecco i corsi gratuiti della Confesercenti

GROSSETO – Trasmissione telematica dei corrispettivi: riaprono le iscrizioni per i corsi gratuiti di Confesercenti. Dopo il successo delle prime cinque giornate formative organizzate da Confesercenti, proseguono le richieste da parte degli esercenti e degli imprenditori, così l’associazione di categoria ha deciso di mettere a disposizione dei propri soci altre due date: lunedì 2 (dalle 9.00 alle 11.00) e mercoledì 4 dicembre (dalle 15.00 alle 17.00) nella sede dell’associazione in via de Barberi a Grosseto.

Dal 1 gennaio 2020 sarà esteso a tutti i titolari di partita iva obbligati alla certificazione dei corrispettivi l’adempimento della trasmissione telematica giornaliera all’Agenzia delle entrate. Questo obbligo è già in essere dal 1 luglio 2019 per chi nel 2018 ha realizzato un volume d’affari superiore a 400mila euro.

Per approfondire l’argomento e adeguarsi nei tempi previsti dalla normativa, è possibile, per i soci, partecipare ai corsi gratuiti organizzati da Confesercenti. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero: 0564.438810 (Alessandra).