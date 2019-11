Ruba una bicicletta parcheggiata davanti alla Questura e fugge

GROSSETO – Diciamo che la scelta del luogo da cui rubare ha richiesto un po’ di coraggio, ma una folta inforcata la bici probabilmente ha pensato di averla ormai fatta franca. E invece al ladro è andata male. Il furto è avvenuto un mese fa, il 22 ottobre scorso. Un grossetano era andato in Questura per rinnovare il proprio porto d’armi. Una volta uscito dalla questura, però, l’uomo si è accorto che la sua bici non c’era più.

Attraverso i filmati di videosorveglianza i poliziotti, dopo la denuncia, hanno potuto ricostruire tutta la vicenda. Un giovane ragazzo, di carnagione chiara, vestito con jeans e maglietta, è uscito anche lui dalla Questura, ha sceso le scale e inforcato la bici fuggendo velocemente.

Dagli accertamenti la polizia è riuscita a risalire all’identità del giovane ladro, un 18enne di origine marocchina già destinatario di misura di obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia giudiziaria. Il giovane è stato rintracciato e denunciato e la bicicletta è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.