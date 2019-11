CASALECCI – “Un disastro, e vorrei che non passasse inosservato. La notte tra il 16 e il 17 novembre alcuni cittadini hanno subito un grande disagio – ci racconta una nostra lettrice -. Alcune abitazioni della frazione di Casalecci, infatti, hanno subito un alluvionamento. 1,7 metri di fango nelle loro taverne adibite regolarmente ad abitazioni, e dove trascorrono buona parte della loro giornata. È stata pura fortuna che non siano stati travolti dalla piena”.

“Tutto è successo alle 4 di notte del 17 novembre – continua -, un grande boato li ha svegliati: rumore di vetri spaccati, rumore di tutto ciò che è stato sradicato e travolto dalla violenza dell’inondazione che ha colpito le loro abitazioni. Danni incalcolabili, tutto è stato compromesso, mobili, elettrodomestici, alimenti, divani, e altro. Sono rimasti senza corrente, senza riscaldamento, senza luce. Hanno dovuto lasciare le loro abitazioni in attesa di qualche ripristino. Queste case sono abitate da persone anziane, malate, sole”.

di 27 Galleria fotografica Maltempo novembre 2019 - Allagamenti a Casalecci









“Io – prosegue la donna -, in qualità di figlia di una delle famiglie coinvolte, ho pensato di sensibilizzare il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Fausto Turbanti, oltretutto compaesano in quanto cresciuto a Casalecci e, nel mio caso, amico coetaneo dei miei fratelli. Ma nessuno si è visto. Oggi, dopo tre giorni di massacrante lavoro, ci sentiamo persi, Non vediamo la fine”.

“La cosa che mi rammarica è che mi aspettavo almeno un po’ di considerazione da parte dei nostri assessori, ma nessuno si è fatto vivo” ha concluso la nostra lettrice.