Harakiri degli Allievi del Follonica Gavorrano, il Cecina rimonta e fa bottino pieno

FOLLONICA – Amara sconfitta per gli Allievi 2004 del Follonica Gavorrano, superati nel recupero contro lo Sporting Cecina. Avanti di tre reti dopo appena 18 minuti i ragazzi di Luca Grossi hanno smesso di giocare consentendo alla formazione livornese di recuperare. I maremmani in certi tratti hanno dominato in lungo e in largo la partita, ma non sono riusciti a portare a casa i tre punti. “Ci siamo fatti quattro reti da soli” ha commenta sconsolato il mister biancorossoblù Luca Grossi.

Allievi interprovinciali 2004, Follonica Gavorrano-Sporting Cecina 3-4

FOLLONICA GAVORRANO: Boe, Chelli (70’ Quinzi), Temperini, Cecchetti, Guarino, Giansoldati, Antonini (65’ Arena), Pagnini, Nelli, Fioretti (55’ Guidi), Mancinelli. A disposizione: Giuseppone, Stoppani, Campinoti. All. Luca Gossi.

SPORTING CECINA: Bertoli, De Luca, Demi, Lika, Buzzichelli, Ajdini (45’ Giacomelli), Moretti, Chini, Pasco (Della Santa), Borri (55’ Giorgi), Ribecai. A disposizione: Vagelli, Ricciardi, Panico. All. Federico Guarguaglini.

MARCATORI: 1’ Mancinelli, 15’ e 18’ Nelli, 20’ e 24’ Chini, 5’ st e 13’ st Ribecai.