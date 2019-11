Castel del Piano. Emergency festeggia i 25 anni al Palazzo Nerucci

CASTEL DEL PIANO – In occasione del suo venticinquesimo compleanno, l’associazione umanitaria Emergency, in collaborazione con l’associazione Ildebrando Imberciadori e il Patrocinio del Comune di Castel del Piano ( Gr), organizza due giorni di eventi sabato 23 e domenica 24 novembre a Palazzo Nerucci di Castel del Piano, Piazza Colonna 1 sul Monte Amiata. Si inizia sabato alle ore 11.30 con “Stagioni. Quattro storie ( e mezza), per Emergency”. Tre fumettisti tra i più amati d’Italia, Stefano Sk3 Piccoli, Simona Binni e Paolo “Ottokin” Campana, incontrano una classe del Liceo Enrico Fermi di Castel del Piano e una classe dell’Istituto Tecnico di Arcidosso. Alle 17.30 pomeriggio con Emergency con merenda e autografi sul libro “Stagioni” da parte dei tre fumettisti. Alle 18.30 appuntamento teatrale con Roberto Magnani che interpreta la “Storia della tigre” e alla fine buffet con prodotti locali ( offerta libera).

Domenica 24 novembre alle ore 12 incontro pubblico a Palazzo Nerucci con la presidente di Emergency Rossella Miccio che racconta i 25 anni di attività nel mondo dell’associazione umanitaria. Infine alla ore 13 pranzo, con menù tipico amiatino a sostegno di Emergency, al ristorante da Venerio in piazza Rosa Tiberi 18, sempre a Castel del Piano. Costo a persona 25 euro inclusa la donazione.

Per informazioni, tel. 3334965491, e-mail: emergencypalazzonerucci@gmail.com