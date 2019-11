Sapori di Toscana: «Siamo una realtà importante»

SIENA – “Oggi mi avete trasmesso una grande emozione” Queste le parole del Presidente del CDA Graziano Costantini a conclusione della convention aziendale Welcome Back!; evento organizzato da Sapori di Toscana a conclusione della stagione lavorativa 2019 presso l’Hotel Garden di Siena.

La convention, che ha chiuso la parentesi aperta a marzo dall’ evento READY TO GO, ha coinvolto la rete vendita, i responsabili di settore e i buyer per tracciare il bilancio del 2019 e presentare le iniziative e i progetti commerciali per il 2020.

Per l’azienda è un momento di grande trasformazione e innovazione iniziato nel 2015 e che si è concretizzato con la ristrutturazione e l’ampliamento del grande centro di distribuzione di Grosseto.

“Guardiamo al 2020 come una realtà importante che ha nuove prospettive” commenta il direttore generale Andrea Giannetti a conclusione dell’evento. “Puntiamo a un consolidamento commerciale su tutta la Toscana con lo sviluppo di nuove aree, il potenziamento di quelle già esistenti e la messa a regime di progetti strategici e all’avanguardia che riguardano la logistica e il riordino” continua Giannetti.

L’azienda, individua nel suo core business una forte declinazione al servizio, alla consulenza mantenendo il focus sulla qualità dei prodotti ed esaltando il loro legame col il territorio; basti pensare alla realizzazione di un paniere di prodotti certificati dedicato agli agriturismi.

Per Sapori di Toscana si conclude quindi con ottimismo questo 2019 testimoniato dalla grande partecipazione dei dipendenti, della rete vendita, dei responsabili di settore, tutti insieme coinvolti in una meravigliosa esperienza: una giornata all’insegna della brand identity.