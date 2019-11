BAGNO DI GAVORRANO – Una colonna di fumo nero visibile da lontano si è alzata in mattinata sopra il paese a causa di un incendio in corso alla pizzeria del maneggio in località Le Sugherine. Un brutto episodio già per sé, ma ancora più sconcertante perché la trattoria è aperta da pochi giorni (meno di due settimane) e i gestori dovranno ora affrontare questa difficile situazione.

Sul posto in questo momento i vigili del fuoco del comando di Follonica che hanno già provveduto a spegnere le fiamme e riportato la situazione sotto controllo. Per cause ancora da chiarire, ad essere divorata dalle fiamme la tettoia esterna del ristorante “La bicchieraia maremmana”.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e grazie alla presenza dei ristoratori al momento dello scoppio, i vigili del fuoco sono stati allertati tempestivamente, prima che le fiamme potessero espandersi su tutto l’edificio. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale.