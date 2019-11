Pane colorato e i panini fatti a mano: tornano i corsi per tutti di Made in MaremmAmiata

GROSSETO – I corsi di Made in MaremmAmiata proseguono il viaggio attraverso la lavorazione del pane con due incontri che affrontano due specialità: il pane colorato e i panini al latte. Il calendario 2019 è, infatti, una vera declinazione delle tecniche da apprendere per affrontare la preparazione dei vari tipi di pane. Un mondo variegato che consente di realizzare i prodotti più graditi e quelli idonei ad affrontare ogni occasione a tavola.

Insieme al pane, come tradizione vuole, durante i corsi si preparano sempre le schiacce o le pizze che chiudono le quattro ore al Terzo Cerchio di Istia d’Ombrone. I corsi porteranno i loro maestri, infatti, dentro la cerchia muraria del borgo situato a pochi chilometri da Grosseto in un locale storico della gastronomia maremmana oggi luogo di incontri e iniziative sociali e culturali. Il docente dei due corsi di sabato 23 e domenica 24 novembre è Marco Coppola, fornaio del Panificio ‘900 – pizza del villaggio che condurrà i partecipanti in un percorso veramente affascinante.

Il primo appuntamento, sabato pomeriggio, è dedicato ai pani speciali. Gli allievi prepareranno impasti con barbabietole, con riso venere, con gli spinaci, materie prime semplici e genuine che consentiranno di realizzare pani colorati e dai sapori inusuali. La mattina della domenica, a partire dalle 9, sarà la volta dei panini al latte, ideali per feste e banchetti, morbidi e saporiti, hanno impasti con ingredienti speciali. Sarà una vera e propria esperienza che partendo dalla conoscenza delle diverse farine unite alle materie prime condurrà nel mondo immenso del pane. Le farine utilizzate sono del Mulino Parri e dell’azienda Il Felciaione, tutti gli altri prodotti sono forniti da Conad di Grosseto. Entrambi i corsi hanno una durata di circa 4 ore, al termine dei corsi gli allievi porteranno a casa il pane prodotto. Il costo di ogni incontro è 50 € a persona. I corsi sono tutti a numero chiuso.

Per informazioni ed iscrizioni inviate un messaggio sulla nostra pagina Made in MaremmAmiata oppure scrivendo ad arcascuola@arcafactory.it o telefonando al 340.3579774 – 0564.077031.