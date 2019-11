Ottava edizione del premio di poesia “Cipressino d’Oro”: ecco come partecipare

FOLLONICA – Il Kiwanis Club Follonica presenta l’ottava edizione del premio di poesia “Cipressino d’oro”, per la prima volta a carattere internazionale dopo il successo delle edizioni passate. Il concorso, che vede la collaborazione del pittore e scultore Gian Paolo Bonesini, è diventato un appuntamento fisso per la città di Follonica e per gli amanti della poesia. La partecipazione è libera e gratuita: tutti possono inviare i loro elaborati, che dovranno essere in lingua italiana, inediti e non premiati in altri concorsi letterari.

A ispirare i versi dei poeti questa volta sarà un argomento di attualità legato ai giovani, come vuole la tradizione kiwaniana. Il tema dell’edizione 2020 è infatti “Il pensiero omologato e la dipendenza emotiva nell’era della tecnologia”. Il primo premio è una scultura realizzata dall’artista Gian Paolo Bonesini, ma ci saranno riconoscimenti anche per i primi dieci classificati e premi speciali per alcuni elaborati scelti dalla giuria e dal responsabile del concorso, il kiwaniano Loriano Lotti. Inoltre, come negli anni precedenti, verrà pubblicata un’antologia delle poesie presentate in concorso dalla casa editrice “Il foglio letterario” di Piombino. La giuria di qualità, incaricata di esaminare e valutare i componimenti poetici, è composta da Daniela Cecchini (giornalista, promotrice culturale e madrina dell’evento), Patrice Avella (scrittore) e Gordiano Lupi (scrittore e editore).

«Il “Cipressino d’oro”, arrivato alla sua ottava edizione, nasce per sensibilizzare un nuovo pubblico di lettori alla poesia, ma anche per promuovere e incoraggiare la diffusione degli ideali kiwaniani al servizio dei bambini e degli adolescenti del mondo. La tecnologia – spiega il promotore della rassegna, Loriano Lotti, commentando il tema del concorso – ha modificato i modelli di comunicazione e socializzazione, e la necessità di sentirsi parte del sistema induce a sottovalutare le conseguenze generate dall’improprio utilizzo della rete da parte dei ragazzi».

La cerimonia di premiazione si terrà a Follonica sabato 9 maggio 2020. Il termine per le iscrizioni e la consegna degli elaborati è martedì 31 marzo 2020.

La poesia e la scheda di iscrizione potranno essere inviate all’indirizzo mail follonica@kiwanis.it, o via posta a: Premio Cipressino d’Oro – Kiwanis Club Follonica, via Lamarmora 62 (c/o Loriano Lotti), 58022 Follonica (Gr). Per informazioni sul bando scrivere a follonica@kiwanis.it, oppure contattare Loriano Lotti al 347 6754324.

Nella foto, da sinistra: Daniela Cecchini, madrina e giurata; Assunta Spedicato, vincitrice edizione 2019; Loriano Lotti, organizzatore del Cipressino d’Oro