Lolini e Potenti: «Andremo nelle zone colpite dal maltempo. Appello al Governo perché intervenga»

ORBETELLO – “Nei prossimi giorni saremo nel Comune di Orbetello e nella zona sud della provincia di Grosseto per toccare con mano gli effetti ed i danni delle due trombe d’aria che hanno colpito le aree di Polverosa, di Albinia e della Feniglia, ma anche per capire la situazione dopo le giornate di emergenza dovute al maltempo” così i deputati della Lega Mario Lolini e Manfredi Potenti.

Ancora una volta il mondo agricolo maremmano paga le conseguenze del maltempo – sostengono Lolini, vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera, e Potenti -. E’ nostra intenzione verificare personalmente la situazione per poi attivarci in Parlamento con una immediata interrogazione al Governo per capire come intenda intervenire in favore delle popolazioni e delle aziende colpite duramente dagli eventi atmosferici”.

“Vedere oltre mille pini abbattuti dalla forza della tromba d’aria che ha colpito la Feniglia – sostengono Lolini e Potenti – sono immagini che colpiscono, considerando che si tratta di una riserva naturale di grande pregio. Nel male, forse, c’è stata anche la fortuna, perché se la tromba d’aria fosse passata anche a pochissimi chilometri di distanza i danni a cose o persone sarebbero stati ingenti e ben più gravi. Anche in questo caso però ci preme capire come si intenda intervenire per ristabilire l’ecosistema di una pineta di elevato valore naturalistico”.

“Purtroppo – sostengono Mario Lolini e Manfredi Potenti – la zona sud della Provincia di Grosseto dimostra tutta la propria fragilità e non possiamo nascondere la sua importanza a livello economico, soprattutto per il contributo che dà alle produzioni agricole della Maremma e della Toscana. Le popolazioni locali e le aziende hanno bisogno di un sostegno che non può essere solo formale, ma concreto. E questo è ciò che chiederemo al Governo”.

“L’azione degli onorevoli Mario Lolini e Manfredi Potenti è importante – sostiene Andrea Ulmi – perché dimostra quella vicinanza ai territori ed alle popolazioni che è nella natura della Lega. In questi giorni i due deputati della Lega, insieme a tutti noi, hanno vissuto le nostre vicissitudini e le nostre stesse preoccupazioni, dunque possono rappresentare al meglio in Parlamento le esigenze di chi, da questa ondata di maltempo, è stato colpito”.