GROSSETO – Scontro tra due auto all’incrocio tra via Oberdan e via Aquileia, a Grosseto. Nell’incidente è rimasta ferita una persona, una donna che si trovava all’interno di una delle due vetture coinvolte. La dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri che hanno eseguito i rilievi, ma sembra che l’incidente sia avvenuto tra due auto, una proveniente tra via Aqulieia e l’altra da via Oberdan.

Una delle due auto è di proprietà della Asl 9. Sul posto tre ambulanze, la Croce rossa di Grosseto, il 118 e la Misericordia oltre alla polizia municipale per regolare il traffico.