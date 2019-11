Grosseto-Follonica Gavorrano fissata per il 27, Ceri: «Giocheremo di pomeriggio, con grande rammarico»

GROSSETO – Il recupero della partita tra Us Grosseto e Follonica Gavorrano si giocherà mercoledì 27 novembre, alle ore 14.30, allo stadio Carlo Zecchini. La società biancorossa aveva chiesto di poter giocare alle ore 20.30 o alle 18.30, ma la società ospite non ha accettato.

“Ci dispiace soprattutto per i nostri tifosi – spiega il copresidente Simone Ceri – che saranno penalizzati per via dell’orario. Abbiamo provveduto a informare la Lega che, visto il rifiuto del Follonica Gavorrano di posticipare l’orario, a rimetterci sarebbero stati solo i nostri abbonati. Nonostante questo, però, non possiamo fare altro che prenderne atto e giocare alle 14.30, con grande rammarico per chi non potrà assistere alla partita”.