Corso di educazione finanziaria per stranieri: il progetto d’inclusione di Anci. Come partecipare

GROSSETO – Si chiama Savoir Faire il progetto che vede come capofila Anci Toscana, cofinanziato dal Fondo asilo, migrazione e integrazione Fami 2014-2020. Il partenariato è composto anche da Regione Toscana, Arci comitato regionale toscano, Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni L’altro diritto (Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze giuridiche), Fondazione finanza etica, Cospe (Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti). Savoir Faire prevede una serie di azioni per promuovere i processi di inclusione economica, finanziaria e sociale dei cittadini di Paesi terzi, sostenendone l’autoimprenditorialità e l’inserimento lavorativo.

Il progetto intende: accrescere le competenze e la capacità di innovazione degli operatori del sistema pubblico e del privato sociale impegnati in servizi e percorsi di accompagnamento connessi al riconoscimento delle competenze e all’accesso al mercato del lavoro dei cittadini di Paesi terzi attraverso attività di ricerca-azione e scambio e confronto con pratiche e modelli innovativi regionali, nazionali ed europei; migliorare e sostenere la capacità di azione degli operatori dei servizi al lavoro pubblici e privati presenti in Toscana con approfondimenti sui percorsi di fair recruitment e sulla validazione/certificazione delle competenze dei cittadini dei Paesi terzi anche attraverso il coinvolgimento dei Cpi; studiare e introdurre strumenti innovativi (anche di carattere amministrativo e finanziario) che possano costituire il volano per l’avvio di attività di microimpresa e impresa sociale di cittadini di Paesi terzi con particolare riferimento alla moneta complementare e alla valorizzazione dei beni mobili e immobili nella disponibilità delle amministrazioni locali; rafforzare le competenze dei migranti in campo economico finanziario al fine di far crescere l’attitudine alla microimprenditorialità e alla cooperazione sociale anche attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari innovativi per l’avvio di iniziative di microimpresa.

E’ possibile iscriversi al Corso di educazione finanziaria e allo sviluppo di impresa per la Provincia di Grosseto fino alle 17 del 6 dicembre seguendo le istruzioni riportate a questo link.

Per informazioni ed iscrizioni è inoltre possibile scrivere ad arcicomgrosseto@gmail.com o telefonare allo 0564/417751