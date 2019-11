Rinviati per maltempo anche gli impegni delle rose della Gea; il programma dei prossimi turni

GROSSETO – Il maltempo ha costretto al rinvio anche della sfida di lunedì della Sposta-Menti Gea Under 18 gold, impegnata sul campo della capolista Tecnoil Scuola Basket Arezzo.

La società grossetana ricorda che domenica sono stati rinviati anche i match di Cooplat Ambiente in serie C silver e della Gea nel torneo di serie B femminile. In serie C silver, oltre al duello in programma al Palasport di via Australia, ci sono stati altri due rinvii. Disputate le altre gare: spicca la vittoria del Colle Basket con Quarrata.



Questo il quadro dei risultati di serie C Silver: Biancorosso Empoli-Libertas Livorno rinviata, Cooplat Ambiente Grosseto-Pall. Valdera rinviata, Juve Pontedera-Us Livorno rinviata, Liburnia Livorno-Audax Carrara 65-74, Galli Terranuova-Folgore Fucecchio 73-81, Colle Basket-Dany Quarrata 70-67.

La classifica: Folgore Fucecchio 12; Pontedera, Quarrata, Costone Siena 10; Pall. Valdera, Libertas Livorno 8; Cooplat Ambiente Grosseto, CMB Carrara, Terranuova, Colle 6; Empoli, Us Livorno 4; Audax Carrara 2; Liburnia 0.

Il programma dell’8ª giornata: Us Livorno-Terranuova, Fucecchio-Liburnia, Audax Carrara-Empoli, Libertas Livorno-CMB Carrara, Valdera-Colle Basket, Quarrata-Pontedera, Costone Siena-Cooplat Ambiente (domenica 24 alle 18).



Così nella 7ª di serie B femminile: Pall. Perugia-Gea Grosseto rinviata, Papini La Spezia-Pall. Prato 64-75, Spring Lucca-Lavagna 55-50, Fotoamatore Florence-Avvenire Rifredi 60-41, Number 8 San Giovanni V.-P.F. Pontedera 45-48, Costone Siena-Savona 55-61, Palagiaccio P.F. Firenze-Pegli 73-36

La classifica: P.F. Firenze e Amatori Savona 14; Prato, Lucca, Costone Siena, Florence 8; Lavagna 6; Pegli, La Spezia, Perugia, San Giovanni V., Rifredi 4; Gea Grosseto 2.

Il programma dell’8ª giornata: Gea Grosseto-Le Mura Spring Lucca (sabato ore 18, Palasport via Austria), Pontedera-La Spezia, Prato-Perugia, Florence-Costone Siena, Lavagna-Rifredi, Savona-P.F. Firenze, Pegli-Number 8-San Giovanni V.