GROSSETO – Anche quella di oggi sarà una giornata di pioggia un po’ su tutta la Maremma. Sono previste per tutto il corso della mattina e del pomeriggio precipitazioni anche se deboli.

Una situazione di instabilità che andrà avanti fino a sera. Qualche miglioramento è atteso per la mattina di domani quando la pioggia dovrebbe lasciare spazio a qualche schiarita. Poche ore di tregua perché già nel pomeriggio di domani la previsioni parlano di nuove piogge sulla provincia di Grosseto.

Rimane intanto attiva l’allerta meteo per la giornata di oggi, fino alla mezzanotte, su gran parte del territorio regionale.

Per conoscere tutte le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare il nostro servizio meteo a questo LINK.

Per consultare le mappe di allerta meteo: www.regione.toscana.it/allertameteo