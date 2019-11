Esonda il Bruna: chiusa la strada – ATTENZIONE

GAVORRANO – Primi disagi a causa delle incessanti piogge odierne anche sul territorio comunale di Gavorrano.

Nelle prime ore di questa sera è stata chiusa al traffico la strada comunale tra Casteani e Potassa, in prossimità dell’Alborellaia in direzione Montepozzali, a causa dell’esondazione del fiume Bruna.

I tecnici del Comune, che stanno monitorando la situazione in tutta la zona, decideranno domani mattina se sarà possibile riaprire la strada al transito. Intanto, per tutta la durata della notte, il passaggio non sarà consentito.