Coppa, Veterani Sportivi e La Macrilela dominano le semifinali con un tris e una goleada

GROSSETO – Due vittorie fondamentali per Veterani Sportivi e Ristorante Pizzeria La Macrilela che mettono un piede in finale di Coppa Italia di calcio a 7 Csen. Le due formazioni, nella gara di andata delle semifinali, hanno dominato i rispettivi incontri che sulla carta si prospettavano equilibrati. I Veterani Sportivi si sono imposti 3-1 sugli orbetellani del Ristorante Il Veliero: decisivi i due bomber dei biancorossi, ovvero Spampani, autore di una doppietta, e Turchetti. Per gli orbetellani non è bastata la verve di Di Tonno, in rete, per riequilibrare la gara. Successo ancora più netto invece per il Ristorante Pizzeria La Macrilela che si è imposto 6-1 su La Stecca, travolto dalla forza degli avversari. Palma di migliore in campo per Tammaro, tripletta, seguito da Palmarini, doppietta.

Veterani Sportivi-Ristorante Il Veliero 3-1

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Nardi, Patterlini, Spampani, Turchetti, Nunziatini, Sonnini.

RISTORANTE IL VELIERO: Di Roberto, Di Tonno, Bonucci, Bruni, Fortunati, Cappelloni, Wongher, Baggiani, Mengoni.

Marcatori: 2 Spampani, Turchetti; Di Tonno.

Ristorante Pizzeria La Macrilela-La Stecca 6-1

LA MACRILELA: Canu, Di Guardo, Palmieri, Basilicata, Coppola, Di Lorenzo, Lopez, Riso, Tammaro, Palmarini.

LA STECCA: Lini, Cantalino, Torti, Foglia, Sacchini, Cuneo, Fanfani, Biagetti.

Marcatori: 3 Tammaro, 2 Palmarini, Di Guardo; Sacchini.