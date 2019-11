Ascom Confcommercio: al via il nuovo corso professionalizzante. Come partecipare

GROSSETO – Con una foto conclusiva, Confcommercio Grosseto si congratula con tutti coloro che hanno partecipato all’ultima edizione del corso abilitante e professionalizzante Sab (ex Rec), Somministrazione alimenti e bevande, ed annuncia l’inizio della prossima il 2 dicembre prossimo. L’associazione comunica che questi sono gli ultimi giorni per iscriversi a quello che sarà l’ultimo corso Sab del 2019.

90 le ore in aula necessarie ai partecipanti al fine di ottenere il requisito professionale obbligatorio per aprire o prendere in gestione un’attività di somministrazione e/o vendita alimentari, come un ristorante, bar pizzeria, pub, gelateria, e quanto altro, sulla base della normativa vigente.

Il percorso toccherà vari argomenti essenziali per la gestione della propria attività: aspetti igienico-sanitari, allergeni, fisco e contabilità, legislazione, nozioni giuridiche dell’impresa, buste paga ed assunzione dei dipendenti, bandi e finanziamenti per le aziende.

“Il corso è obbligatorio per chi deve avviare un’attività del settore alimentare – spiegano da Ascom Confcommercio – ed è consigliabile anche per rimanere costantemente aggiornati sulle tendenze in un settore in continua evoluzione come il food & beverage”.

Il corso avrà luogo in città, nelle aule di Ascom Formazione in via Tevere.

Per iscrizioni, o anche solo per maggiori informazioni, nonché per conoscere anche le altre possibilità formative, l’invito è a contattare Confcommercio in via Tevere n.17 a Grosseto o telefonare allo 0564 417941, email: info@ascomformazionegrosseto.it.