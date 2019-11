Alla Gea Basketball il premio Panathlon Grosseto; tutti i riconoscimenti per il 2019

GROSSETO – E’ andato alla società Gea Basketball Grosseto il premio Panathlon 2019. Premiata così la maggiore rappresentante della pallacanestro maremmana in virtù della doppia promozione sia nel campionato maschile, sia in quello femminile seniores, rispettivamente in serie C Silver e in B.



“Un risultato – commenta Armando Fommei, presidente del Panathlon Grosseto – molto difficile da raggiungere per una società sportiva come quello della doppia promozione di categoria. Vincere i propri campionati sia con la squadra maschile che con quella femminile contemporaneamente non è una cosa molto semplice. Servono infatti ottime doti di programmazione da parte di chi gestisce la società. E qui entrano in ballo i dirigenti, il presidente e tutti i tecnici”. “La Gea Basket Grosseto – conclude il presidente del Panathlon – è una società che ha fatto in modo di centrare questo importante risultato e quindi siamo felicissimi di premiarla con il nostro Trofeo Panathlon”.

I premi saranno assegnati venerdì 22 novembre alle ore 18 nella sala gialla dell’Hotel Granduca di Grosseto, alla presenza delle massime autorità sportive, civili e militari della provincia. Nella stessa serata saranno consegnati anche i vari premi speciali e di merito che in questa edizione sono stati così assegnati:

Premi di merito: al Circolo Pattinatori Grosseto 1951 per la promozione in A2; a Vanessa Landi (arciere) per la medaglia di bronzo con la nazionale, ai campionati Mondiali; al Follonica Hockey per i risultati nel campionato di serie A1. Premi Speciali: a Ginevra Landi, Lorenzo Bacci e Luca Banchi. Premio speciale per ‘Impresa dell’anno’ a Giacomo Raffaelli, per la medaglia d’oro conquistata alle Universiadi con la nazionale di volley.

Dopo la premiazione la serata proseguirà con la classica cena di gala ai quali tutti possono partecipare, previa prenotazione al numero telefonico 377 4344166.