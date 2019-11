Vivaio biancorosso, tutti i risultati di Juniores, Allievi e Giovanissimi

GROSSETO – Nel fine settimana in cui l’allerta meteo blocca il Grosseto e mezza città, il settore giovanile biancorosso raccoglie prove importanti da parte dei suoi ragazzi. Sconfitta di misura, e in 10 contro 11, la Juniores nazionale in casa del Ghivizzano. Gli Allievi di mister Consonni pareggiano in casa contro l’oltrera, mentre vincono entrambe le formazioni dei Giovanissimi contro l’Invictasauro e la Nuova Grosseto.

Juniores nazionali: Ghivizzano-Us Grosseto 1-0

Sconfitto di misura il Grosseto, dopo una vera battaglia giocata su un campo pesante. Basta il gol di Del Re ai padroni di casa, per conquistare i tre punti contro un Grosseto rimasto in 10 per l’espulsione, contestabile, di Ottaviani per doppia ammonizione. Nel primo tempo Mileo protagonista, con un rigore parato agli ospiti. Generosa la prestazione dei biancorossi, che forse avrebbero potuto fare qualcosa di più in avanti, che hanno lottato fino alla fine.

Allievi regionali: Us Grosseto-Oltrera 1-1

Si chiude con un pareggio che va certamente stretto al Grosseto la gara contro l’Oltrera, al termine di un match sfortunato in cui i ragazzi di mister Consonni hanno offerto una buona prestazione su un terreno di gioco pesante. Al 5′ prima occasione per il Grosseto: apertura di De Michele sulla destra per Mascelloni, preciso appoggio per Torti che appena dentro l’area fa partite un tiro che sfiora il palo alla sinistra di Mattioli. Al 17′ risposta degli ospiti, tiro dal limite dell’area di Ganetti e palla alta sopra la traversa. Al 20′ Grosseto meritatamente in vantaggio grazie a una punizione dai 30 metri di Filippi che si infila sotto la traversa. Nella ripresa, al 41′, gli ospiti pareggiano con un gran tiro di Ganetti dai venticinque metri. Reazione immediata del Grosseto al 45′: angolo di Columbu colpo di testa di Falconi e palla che sfiora la traversa. Al 53′ l’episodio che poteva cambiare la partita: rosso diretto, forse troppo esagerato, per Lucattini, reo di un calcio a gioco fermo. L’inferiorità numerica carica ancora di più i biancorossi che sfiorano il vantaggio in più occasioni, con i pisani costretti a difendersi per il resto del match. Al 58′ Grosseto vicino al vantaggio: bell’azione sulla sinistra di Valente che salta il diretto marcatore e crossa per l’accorrente Cargiolli; deviazione volante con palla alta di un soffio. Al 68′ ancora azione personale di Valente che salta due avversari con Cargiolli anticipato di un niente davanti alla porta sguarnita. In pieno recupero ultima occasione per i torellini: lancio preciso di De Michele per Salvadori steso al limite dell’area. Lo stesso centrocampista batte la punizione ma la palla finisce alta sulla traversa. Il Grosseto resta nelle posizioni alte della classifica a soli tre punti dalla capolista Monteriggioni, sconfitta a Fucecchio. Domenica prossima impegnativa trasferta a Livorno sul campo dell’Armando Picchi.

Giovanissimi A: Nuova Grosseto-Us Grosseto 0-4

Partita difficile e vittoria ancora più importante per i grifoncini di mister Pieri, che non hanno mollato un minuto. Su un campo molto scivoloso le due formazioni si sono sfidate senza risparmiarsi, fino al 29’ del primo tempo quando la rete di Benetello ha sbloccato il risultato e indirizzando la gara in discesa per i ragazzi di mister Pieri. Due gol per tempo, Benetello e Gamberi nel primo tempo mentre nella ripresa Veglianti e la seconda rete di Benetello, garantiscono ai biancorossi tre punti meritati.

Giovanissimi B: Us Grosseto-Invictasauro 7-0

Ancora un derby vinto per i biancorossi di mister Picardi, che hanno la meglio dei pari età dell’Invictasauro per 7-0. Grosseto subito in attacco ma Borta salva la propria porta. Il primo tempo si chiude 1-0 grazie al gol di Picci, lanciato da Nardi, che porta al 33’ in vantaggio i padroni di casa. Nella ripresa il Grosseto aumenta d’intensità e trova in pochi minuti la doppietta di Bojinov, che mette il risultato al sicuro. Al 10’ rigore realizzato da Nardi, prima di un gran gol dai 25 metri di Steri. Al 23’ azione personale di Fregoli che fa 6-0. A cinque minuti dalla fine arriva il secondo rigore, trasformato da Giulianini, prima del definitivo 7-0 firmato da Bereketeuab. I biancorossi concludono così imbattuti, e al primo posto, il girone d’andata.

TABELLINI

Juniores nazionali: Ghivizzano-Us Grosseto 1-0

GHIVIZZANO: Scatena, Lo Russo, Cavani, Woolard, Pietrazzini, Pazzaglia, Zadrima, Giovannetti, Del Re, Secchi, Donati. A disposizione: Lupi, Bazelli, Cortopassi, Pellegrini, Disperati, Milanesio, Rocchiccioli. All. Giraldi.

US GROSSETO: Mileo, Bellini, Chelini, Ottaviani, Fregoli, Sacchini, Riitano, Bojinov, Guazzini, Rosi, Pratesi. A disposizione: Coppola, Tropi, Lupo, Pineschi, Marraccini, Yldiran, Palmieri, Meacci, Fattoi. All. Angeli.

RETE: 35’ st Del Re.

Allievi regionali: Us Grosseto-Oltrera 1-1

US GROSSETO: Comi, Mascelloni, Mema, Filippi, Cerulli, De Michele, Falconi, Lucattini, Torti, Salvadori, Columbu. A disposizione: Bocchi, Cristinzio, Testa, Franceschini, Papini, Bruni, Valente, Stefi, Cargiolli. All. Consonni.

OLTRERA: Mattioli, Buselli, Panichi, Pennini, Ratti, Passerotti, Pretini, Colombini, Bacci, Ganetti, Cateni. All. Di Mauro

RETI: al 20′ Filippi, al 41′ Ganetti.

Giovanissimi A: Nuova Grosseto-Us Grosseto 0-4

NUOVA GROSSETO: Scavuzzo, Bandiera (65’ Vegni), Ercoli (50’ Erman), M. Felici (36’ Cherubini), Tarassi, Barbetti, N. Felici (36’ De Gregori), Penco, Marrucci (36’ Bonari), Vestri (50’ Bolognesi), Angelini. A disposizione: Muzzi, Natale. All. Vallefuoco.

US GROSSETO: Laudicino, Fralassi (57’ Turbanti), Bardi (65’ Corti), Zarone (60’ Cerboni), Passalacqua, Bertoni (58’ Caoduro), Gamberi (42’ Solari), Presicci, Benetello, Arrigucci (47’ Affabile), Tenci (63’ Vaglianti). A disposizione: Bianchi. All. Pieri.

RETI: 29′ e 68’ Benetello, 35′ Gamberi, 64’ Veglianti.

GIOVANISSIMI B: Us Grosseto-Invictasauro 7-0

GROSSETO: Conti, Busetta (55′ Fommei), Picci (55′ Manganelli), Steri, Frediani, Sabatini, Giulianini, Nardi (55′ Fregoli), Bojinov (55′ Palombo), Graffieti (55′ Dani), Pimpinelli. All. Picardi.

INVICTASAURO: Borta, Rizzo Pinna (55′ Fiorelli), Bianchi (50′ Ceccarelli), Marconi, Pierini, El Kharraz, Cai, Boua (10′ Crissi, 52′ Menichetti), Pantieri (59′ Bereketeab), Isa, Feri. All. Bugiani.

RETI: 33′ Picci, 37′ e 39′ Bojinov, 40′ rig. Nardi, 46′ Steri, 54′ rig. Giulianini, 63′ Bereketeuab.