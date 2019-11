GROSSETO – Aggiornamento 0re 11:04 – È stata revocata l’ordinanza sindacale n. 124/2019 con le disposizioni da tenere per la gestione della quarta fase – Preallarme – in seguito al superamento del livello idrometrico del fiume Ombrone.

Essendo rientrato il livello idrometrico del fiume sotto la quota di 6,50 metri in località Berrettino, è dunque anche cessata, al momento, la quarta fase“Pre-allarme” del servizio di piena del fiume Ombrone.

Pertanto perdono di efficacia anche le disposizioni relative all’evacuazione delle abitazione nell’area vicina al fiume.

In caso di necessità da parte della popolazione rimangono attivi i seguenti numeri: tel. 0564490738 e 0564493544.

di 17 Galleria fotografica Ombrone in piena 18 novembre 2019









Questa la nuova ordinanza: n. 126 del 18/11/2019 ( http://www.comune.grosseto.it/jEntePubblicazioni/ControllerAtti )

News ore: 9:53 – Rientrata la criticità Ombrone: il livello del fiume è sceso sotto i 6.5 metri al Berrettino. Ciò significa che la condizione che ha portato ieri all’ordinanza di evacuazione non sussiste più. La situazione è sotto controllo e in continuo miglioramento.

Conad: tutti aperti i supermercati di Grosseto. Orario regolare per via Clodia, via Senegal e Aurelia Antica

ULTIMORA – Centro commerciale Maremà oggi apre alle 12. Aurelia Antica regolarmente aperto

«Chi ha lasciato la propria abitazione può farvi ritorno – si legge nella nota del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Non sussistono più rischi neanche per le persone residenti nel resto della città. Vi terremo informati sugli sviluppi. Non abbassiamo la guardia, le previsioni del tempo per la settimana non sono rassicuranti. Monitoreremo il territorio costantemente, giorno e notte. Allegata l’ordinanza da me ora emanata. Per qualunque informazione restano a disposizione i numeri 0564-490738 e 0564-493544 della Protezione Civile del Comune».

«Ringrazio tutti – conclude il sindaco – per la grande collaborazione e maturità ieri dimostrata. Abbiamo dato la dimostrazione di saper reagire, tutti insieme, cittadini su tutti, in maniera riconosciutamente esemplare».