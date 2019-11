Testacoda fatale, diciannovesima piazza per Paolini al Rallyday di Pomarance

MONTIERI – Piazzamento poco soddisfacente per il pilota maremmano Francesco Paolini al sesto Rallyday di Pomarance, dopo un’esaltante serie di risultati di vertice. In una domenica condizionata dal maltempo, con la pioggia a mettere in crisi anche il regolare svolgimento della manifestazione, il driver di Montieri era partito all’attacco, alla guida della Renault Clio R3C preparata da SMD Racing, con Marco Nesti alle note e difendendo i colori del Jolly Racing Team, ma un testacoda sulla prima prova speciale, con oltre 25″ persi, ha vanificato ogni ambizione (foto di Francesco Alfieri).



La rimanente parte di gara, pertanto, è stata disputata da Paolini con il preciso obiettivo di non correre inutili rischi, ma anzi sfruttando l’occasione per testare nuove soluzioni di assetto in ottica dei futuri appuntamenti. In ogni caso, il pilota maremmano ha pian piano recuperato terreno in classifica, chiudendo 19° assoluto ed al quarto di posto di classe, non lontano da un podio che, senza il tempo perso in avvio, sarebbe stato suo.

“Purtroppo non tutte le ciambelle escono con il buco – ha commentato Paolini – e questa domenica proprio non c’è stato niente da fare. In una gara corta come questa, era impossibile recuperare il tempo perso sulla prima prova, quindi abbiamo preferito, in accordo con la squadra, sperimentare nuovi setup, lavorando quindi in ottica futura. SMD Racing si è dimostrato, ancora una volta, un team di professionisti, e la vettura ha sempre funzionato al meglio. Grazie anche a Marco che divide l’abitacolo con me, a tutti gli amici e partner che ci supportano, ed a Jolly Racing Team, nostra scuderia ed organizzatrice della gara, che si è superata nella gestione dei problemi causati dal maltempo, e ci ha permesso di disputare regolarmente l’intera gara. Ci rifaremo molto presto”.