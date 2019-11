Terza vittoria esterna per la Pallamano Follonica, espugnata anche La Spezia

FOLLONICA – Quarta vittoria consecutiva e terza esterna per la Pallamano Follonica che espugna il parquet dell’Sdg Spezia 36-30, confermandosi in testa del campionato nazionale di serie B.

Buona la prestazione degli atleti del golfo, dal buon potenziale atletico e tecnico ma a volte vittime di qualche momento di distrazione. Nelle fasi più importanti del match sono emerse le qualità di Tommaso Pesci, autore di dieci reti e Ramadan Ramanoski, a segno ben quindici volte.

Nel complesso una buona difesa, specialmente nel primo tempo, con qualche parata spettacolare di Gruosso e Carli, una coppia di portieri che sta crescendo gara su gara. Ulteriore menzione per l’esperto Alfonso Maiella, autore di una gara particolarmente pregevole con gesti tecnici tipici del suo repertorio.

La prossima gara vedrà i follonichesi impegnati di nuovo in trasferta in quel della Lucchesia, partita col Montecarlo che sembrerebbe sulla carta abbastanza abbordabile per Matteo Pesci e Massimo Cecchini, che avranno così la possibilità di esperimentare nuove soluzioni tattiche per arricchire ulteriormente il già consistente bagaglio tecnico dei ragazzi del Golfo.

Pallamano Follonica: Gruosso, Carli, Maiella (4), Veliu V. (2), Veliu B. (2), Gasperini, T. Pesci (10), Zucca (1), Bianchi, Esposito, Caruso (2), Bianconcini, Ramanovski (15), Sanetti, Giannoni, Sacco. Allenatori M. Pesci e Cecchini.