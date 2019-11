Senz’acqua da 24 ore. AdF «Rotture in zone allagate: stiamo lavorando»

GROSSETO – «Siamo senz’acqua da 24 ore da questa mattina stiamo facendo segnalazioni all’Acquedotto del Fiora ma senza risultato». A parlare sono alcuni cittadini, residenti nella zona di Pratini, Ottava zona e Rispescia. I cittadini segnalano la situazione di estrema difficoltà in cui si trovano ormai da ore e ore.

«Ci sono state alcune rotture – conferma AdF -, e stiamo analizzando la situazione perché nelle zone delle rotture ci sono alcuni allagamenti e non è semplice intervenire. Siamo comunque in contatto con i vari sindaci sul territorio per monitorare la situazione».

Anche in città in alcuni quartieri, specie ai piani alti, non arriva l’acqua come in via Cipro «Purtroppo quando ci sono eventi di questo genere, con lo straripamento dei fossi, siamo costretti a ridurre la pressione nelle tubature, e dunque ci sta che a qualcuno, in queste ore, l’acqua arrivi con più difficoltà» conclude il Fiora.