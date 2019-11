Recruitment day: le aziende incontrano i lavoratori. Ecco le figure richieste e da chi

GROSSETO – In occasione della prima edizione Fiera Toscana del lavoro presso i centri per l’impiego della Toscana, nelle settimane dal 2 al 14 dicembre saranno organizzati Recruitment day locali con aziende rappresentative del territorio:

CENTRO PER L’IMPIEGO DI ORBETELLO organizza per il giorno 12 dicembre 2019 alle ore 10,00 un recruitment day con un’azienda del settore turistico. Presentazione della mission e vision dell’azienda, descrizione dei profili vacanti, competenze professionali richieste e soft skills per processi di selezione profili ricercati: receptionist, chef de rang, commis de rang.

CENTRO PER L’IMPIEGO DI GROSSETO organizza per il giorno 4 dicembre 2019 alle ore 10,00 un recruitment day con un’azienda del settore manifatturiero. Presentazione della mission e vision dell’azienda, descrizione dei profili vacanti, competenze professionali richieste e soft skills per processi di selezione. Profili ricercati n° 1 tecnico specializzato stuccatura/verniciatura/carteggiatura; n° 1 apprendista stesso profilo

CENTRO PER L’IMPIEGO DI GROSSETO organizza per il giorno 13 dicembre 2019 alle ore 10,00 un recruitment day con un’azienda del settore informatico. Presentazione della mission e vision dell’azienda, descrizione dei profili vacanti, competenze professionali richieste e soft skills per processi di selezione. Profili ricercati n° 1 sviluppatore software

CENTRO PER L’IMPIEGO DI FOLLONICA organizza per il giorno 5 dicembre 2019 alle ore 10,00 un recruitment day con un’azienda del settore turistico. Presentazione della mission e vision dell’azienda, descrizione dei profili vacanti, competenze professionali richieste e soft skills per processi di selezione. Profili ricercati: camerieri, che f de rang, baristi, segretario di ricevimento, chef di cucina, cuoco capo partita, addetto risorse umane, pizzaiolo, maitre, manutentore

CENTRO PER L’IMPIEGO DI FOLLONICA organizza per il giorno 4 dicembre 2019 alle ore 10,00 un recruitment day con un’azienda del settore turistico. Presentazione della mission e vision dell’azienda, descrizione dei profili vacanti, competenze professionali richieste e soft skills per processi di selezione. Profili ricercati: barman, cuoco capo partita

CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARCIDOSSO organizza per il giorno 12 dicembre 2019 alle ore 10,00 un recruitment day con un’azienda artigiana in espansione. Profilo ricercato: ingegnere addetto alle attività di programmazione, pianificazione e coordinamento delle squadre di lavoro, di analisi e riorganizzazione del processo produttivo per ottimizzare tempi e costi di lavoro.

Figure ricercate:

GEOMETRA – Azienda del territorio grossetano ricerca Geometra, per la definizione di un nuovo progetto di sviluppo, che si occuperà di attività di progettazione edile in ambito agricolo. Esperienza almeno biennale nel settore. Sede di Lavoro: Grosseto

ARCHITETTO – Azienda del territorio grossetano ricerca Architetto per la definizione di un nuovo progetto di sviluppo, che si occuperà di progettazione edile in ambito agricolo. Esperienza almeno biennale nel settore. Sede di Lavoro: Grosseto

INGEGNERE EDILE – Azienda del territorio grossetano ricerca Ingegnere edile per la definizione di un nuovo progetto di sviluppo, che si occuperà di progettazione edile in ambito agricolo. Esperienza almeno biennale nel settore. Sede di Lavoro: Grosseto

AGRONOMO – Azienda del territorio grossetano ricerca Agronomo con controllo delle colture, pianificazione del lavoro su colture idroponiche. Sede di Lavoro: Grosseto TECNICI INDUSTRIALI/INGEGNERI – Consorzio CERTEMA S.C.R.L. ricerca TECNICI IN AMBITO MECCANICO, ELETTRONICO ED INFORMATICO per le attività di ricerca e laboratorio del Consorzio. Le risorse ricercate fanno riferimento a profili tecnici in possesso di titoli di studio di scuola superiore o lauree in ingegneria ad indirizzo meccanico e/o informatico. Sede di Lavoro: Grosseto

DIRETTORE DEI LAVORI – ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A ricerca DIRETTORE DEI LAVORI – INGEGNERE CIVILE, IDRAULICO, ELETTROMECCANICO. La figura dovrà coordinare team multidisciplinari ed avere una conoscenza approfondita del campo ingegneristico con riguardo alla realizzazione e manutenzione di infrastrutture. Sede di Lavoro: Grosseto FOOD & BEVERAGE SUPERVISOR – prestigiosa struttura ricettiva che opera nel territorio grossetano ricerca profilo di Food & Beverage Supervisor, che avrà la responsabilità della conduzione e della pianificazione di tutti i servizi di ristorazione rispondendo dell’organizzazione dei servizi e formulando standard di qualità, quantità e costo. Sede di Lavoro: Monteargentario (GR) SOMMELIER – Azienda IL PELLICANO S.P.A. Il sommelier si occuperà di gestire il servizio dei vini nella struttura alberghiera ad elevato standard qualitativo con il compito di assistere la clientela e fornire suggerimenti sui possibili abbinamenti ai cibi. Flessibilità e capacità di lavorare in gruppo. Sede di Lavoro: Monteargentario.

ESTETISTA-MASSAGGIATRICE – Azienda IL PELLICANO S.P.A.L’estetista-massaggiatrice opererà nel Centro benessere della struttura alberghiera ad elevato standard qualitativo con il compito di assistere la clientela e fornire trattamenti e massaggi estetici. Flessibilità e capacità di lavorare in gruppo. Sede di Lavoro: Monteargentario.

CHEF DE RANG – Azienda IL PELLICANO S.P.A. Lo chef de rang ha la responsabilità del servizio in sala. Cameriere professionista, segue tutte le fasi del servizio; spesso ha il compito di prendere le comande. Mantiene un rapporto costante e cordiale con la clientela. Flessibilità e capacità di lavorare in gruppo. Sede di Lavoro: Monteargentario.

RECEPTIONIST Azienda TERME DI SATURNIA S.P.A. Nello specifico le mansioni saranno quelle di supportare il front Office Manager nei servizi di accoglienza: check-in e check-out degli ospiti secondo gli standard operativi (LHW) e le procedure amministrative e di prenotazione interne. Sede di Lavoro: Saturnia.

FOOD & BEVERAGE MANAGER – Azienda TERME DI SATURNIA S.P.A. Nello specifico le mansioni saranno quelle di pianificare le attività relative al ristorante, bar e cucina, organizzare le attività legate alla divisione del food, sviluppare il budget e forecast revenues e costs. Sede di lavoro: Saturnia.

BARMAN – Azienda TERME DI SATURNIA S.P.A. Nello specifico le mansioni saranno quelle di allestire e gestire sala e bar, supportare il bar manager nel servizio, preparare cocktail e bevande , assicurare la costante e corretta applicazione degli standard LHW. Sede di lavoro: Saturnia.

COMMIS DI SALA E BAR – Azienda TERME DI SATURNIA S.P.A. Nello specifico le mansioni saranno quelle di supporto al restaurant manager nel servizio di sala e bar, supportare il bar manager nel servizio bar e assicurare applicazione degli standard operativi LHW. Sede di lavoro: Saturnia.

CHEF DE RANG – Azienda TERME DI SATURNIA S.P.A. Nello specifico le mansioni saranno quelle di cura della mise en place dei tavoli, registro delle ordinazioni, verifica delle disponibilità delle stoviglie e dei tessuti per i tavoli, accertarsi degli standard operativi Leading Hotels of the world. Sede di lavoro: Saturnia.

RESPONSABILE ACQUISTI – Azienda TERME DI SATURNIA S.P.A. Nello specifico le mansioni saranno quelle di pianificazione e previsione degli approvvigionamenti con redazione di budget preventivi, gestione della corrispondenza con i fornitori italiani ed esteri in merito alla logistica. Sede di lavoro: Saturnia.

CUOCO E CUOCO CAPO PARTITA – Azienda TERME DI SATURNIA S.P.A. Nello specifico le mansioni saranno quelle di preparare i piatti con la piena conoscenza della partita di assegnazione e delle preparazioni dei singoli elementi, gestione dei tempi e qualità oltre che assicurare standard di servizio. Sede di lavoro: Manciano.

COMMIS DE CUISINE – Azienda TERME DI SATURNIA S.P.A – Nello specifico le mansioni saranno quelle di affiancare lo chef nella preparazione della linea per i piatti previsti dal menu. Sede di lavoro: Manciano.

BOOKING AGENT – Azienda TERME DI SATURNIA S.P.A. Nello specifico le mansioni saranno quelle di gestire le prenotazioni e le procedure amministrative interne. Sede di lavoro: Manciano.

EXECUTIVE HOUSEKEEPER – Azienda TERME DI SATURNIA S.P.A. Nello specifico le mansioni saranno quelle di gestire, supervisionare e attuare gli standard LHW e controllo della qualità del lavoro del personale. Sede di lavoro: Manciano.

Gli interessati a partecipare al Recruitment Day possono candidarsi direttamente sul portale Idolweb QUI

oppure inviare il proprio CV a:

CPI GROSSETO: serviziimprese.grosseto@arti.toscana.it

CPI FOLLONICA: serviziimprese.follonica@arti.toscana.it

CPI ORBETELLO: serviziimprese.orbetello@arti.toscana.it

CPI ARCIDOSSO: serviziimprese.arcidosso@arti.toscana.it