GROSSETO – Prosegue anche per le prossime ore l’allerta rossa per la città di Grosseto. L’allarme lanciato dal sindaco è legato al rischio idraulico connesso sopratutto al fiume Ombrone. Per la giornata di oggi rimangono chiuse le scuole di ogni ordine e grado così come i parchi pubblici e i cimiteri.

Per richieste di emergenza e aiuto alla popolazione sono attivi i seguenti numeri: 0564.490738 e 0564.493544.

di 8 Galleria fotografica Drone via de Barberi maltempo









di 51 Galleria fotografica Maltempo situazione Ombrone novembre 2019









di 10 Galleria fotografica Foto aeree allagamenti novembre 2019









PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SEGUI LA DIRETTA

Limitati i servizi sanitari – La Asl Toscana sud est comunica che «per domani saranno garantite tutte le attività ospedaliere (incluse le prestazioni specialistiche ambulatoriali, radiologiche, etc) e di emergenza, mentre saranno sospese, in via precauzionale, le attività sanitarie distrettuali non essenziali (es: visite di idoneità, attività di prelievo, attività dei Centri Diurni… ) e le attività amministrative della sede di Villa Pizzetti e via Don Minzoni.

In base alla decisione del sindaco è stato anche revocato il consiglio comunale di Grosseto convocato per oggi. Alla luce della situazione di emergenza legata all’allerta meteo in tutto il territorio comunale è stato revocato il Consiglio comunale in programma domani (lunedì 18 novembre), alle 8.30. La prossima data dell’assemblea sarà comunicata quanto prima.