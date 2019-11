Montieri finisce nella tv giapponese: protagonista di un documentario nel Paese del sol levante

GROSSETO -In questi giorni la comunità del Comune di Montieri sarà seguita da una troup televisiva giapponese. L’iniziativa, alla quale l’assessorato al Turismo ha dato il proprio compiacimento, verte su riprese televisive destinate a documentare i nostri borghi meravigliosi, che poi saranno mandate in onda in Giappone da una delle più importanti dall’ Emittente BS Nippon Television, seguita da moltissimi giapponesi.

“Affacciarsi e presentarsi ad un Paese a noi ancora sconosciuto e veicolare i nostri borghi con le nostre tradizioni e abitudini è cosa molto interessante per noi e tutto il territorio Metallifero, che prospetta ampi sviluppi anche in chiave turistica – ci ha dichiarato l’assessore Massimo Biagini – e un’occasione che non dovevamo farci sfuggire”.

A fianco dell’Emittente, nei quattro giorni dedicati alle riprese, ci saranno infatti alcuni cittadini del Comune, scelti dal’emittente stessa, che appunto presenteranno la quotidianità e i momenti della vita di tutti i giorni per poi mandarli in onda sottoforma di Documentario.