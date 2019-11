GROSSETO – Tregua maltempo in Maremma dove da stamattina le nuvole si alternano ad un tiepido sole. Sarà così per buona parte della gioranta con cielo nuvoloso e poi schiarite.

Peggioramento atteso per la fine della giornata quando sono attesi nuovi temporali. Situazione di instabilità che riguarderà anche la giornata di martedì con piogge abbondanti.

