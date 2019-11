Maltempo, Vivarelli Colonna: «In provincia danni per 2milioni e mezzo»

GROSSETO – Ammonta a 2milioni e mezzo di euro la somma complessiva dei danni causati dal maltempo nelle scorse ore sul territorio della Provincia di Grosseto. La comunicazione ufficiale è stata data questa mattina nel corso della nuova riunione del Cos, con tutti i soggetti interessati, in collegamento con la Regione Toscana che farà richiesta dello stato di calamità naturale. La Provincia interverrà in somma urgenza per un importo complessivo di un milione di euro.

“La macchina della protezione civile ha funzionato egregiamente – commentano il presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il consigliere delegato Marco Biagioni -. Di sicuro abbiamo fronteggiato un’emergenza importante, basti pensare che la velocità e la portata dell’acqua superava quella della tragica alluvione del 2012. Siamo ancora al lavoro per ripristinare la viabilità sul territorio ma le condizioni stanno tornando velocemente alla normalità. Invitiamo comunque i cittadini a limitare gli spostamenti e continuiamo a monitorare la situazione poiché nei prossimi giorni sono attese altre perturbazioni”.