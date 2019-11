Maltempo, Regione: “Le ordinanze spettano ai sindaci, bene fanno ad adottarle”

FIRENZE – “Di fronte a situazioni di allerta meteo e di rischio idrogeologico ognuno è chiamato a fare la sua parte e a collaborare perché sia fatto il massimo per la sicurezza dei territori e dei cittadini. E proprio per realizzare questo obiettivo è bene non equivocare su compiti e responsabilità. Alla Regione spetta di valutare ed emettere le allerta, nonché di coordinare il sistema regionale della protezione civile, ai sindaci spetta di adottare, sulla base delle situazioni sui loro territori, provvedimenti quali le chiusure delle scuole e degli impianti sportivi”. E’ quanto ha voluto specificare l’assessore alla protezione civile Federica Fratoni a fronte di alcuni elementi di confusione a questo proposito.

“Ordinanze di questo tipo non spettano alla Regione, ma appunto ai sindaci, che bene hanno fatto, come oggi ha ricordato anche il presidente della Regione, ad adottarle senza esitazioni. E’ una responsabilità che è giusto assumersi guardando appunto al primo obiettivo, che è la sicurezza di tutti”: