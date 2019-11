L’almanacco del Giunco: il 18 novembre è la giornata degli antibiotici e nasce il Popolo della libertà

GROSSETO – Lunedì 18 novembre, Santa Filippina vergine, Giornata europea degli antibiotici, il sole sorge alle 7.14 e tramonta alle 16.45. Accadeva oggi:

1302 – Papa Bonifacio VIII emana la bolla papale Unam Sanctam, che gli storici considerano una delle più estreme dichiarazioni della superiorità spirituale del Papa

1307 – Secondo la leggenda, Guglielmo Tell colpisce con una freccia la mela tenuta sul capo da suo figlio

1421 – La diga di Zuider Zee cede, inondando 72 villaggi e uccidendo circa 10mila persone nei Paesi Bassi

1432 – Battaglia di Delebio: prima delle due giornate di combattimento in Valtellina tra gli eserciti di Filippo Maria Visconti e della Repubblica di Venezia

1477 – William Caxton produce “Dictes or Sayengis of the Philosophres”, il primo libro inglese stampato con una pressa

1626 – Viene consacrata la Basilica di San Pietro in Vaticano

1659 – Viene rappresentata a Parigi la prima commedia di successo di Molière Le preziose ridicole

1787 – Nasce la Scuola militare Nunziatella di Napoli ad opera di Ferdinando IV di Borbone

1832 – Antonio Rosmini comincia a scrivere l’opera Delle cinque piaghe della Santa Chiesa, la cui pubblicazione gli costerà l’inizio di un lungo periodo di condanna

1883 – Le ferrovie statunitensi e canadesi istituiscono cinque fusi orari continentali standard, mettendo fine alla confusione causata da migliaia di ore locali

1903 – Il Trattato di Hay-Bunau-Varilla viene firmato dagli Stati Uniti e da Panama, dando agli statunitensi i diritti esclusivi sulla zona del Canale di Panama

1905 – Il principe Carlo di Danimarca diventa re Haakon VII di Norvegia

1907 – Papa Pio X pubblica la Lettera Enciclica Praestantia Scripturae Sacrae sulla scomunica per coloro che contravvengono a quanto stabilito con il decreto Lamentabili sane exitu e con l’enciclica Pascendi Dominici gregis

1909 – Due navi da guerra degli Stati Uniti vengono inviate in Nicaragua dopo che 500 rivoluzionari (tra cui due statunitensi), sono stati giustiziati per ordine del dittatore Jose Santos Zelaya

1916 – Prima guerra mondiale: finisce la Battaglia della Somme – In Francia, il comandante della British Expeditionary Force, Douglas Haig, pone fine alla battaglia iniziata l’1 luglio 1916

1918 – La Lettonia dichiara l’indipendenza dalla Russia

1926 – George Bernard Shaw rifiuta di accettare il premio in denaro del suo Premio Nobel, dicendo: “Posso perdonare Alfred Nobel per aver inventato la dinamite, ma solo un demone con sembianze umane può aver inventato il Premio Nobel”

1928 – Esce il cortometraggio animato Steamboat Willie, il primo cartone sonoro completamente sincronizzato, diretto da Walt Disney e Ub Iwerks, nel quale appaiono per la terza volta Topolino e Minnie

1929 – Al largo della costa di Terranova un terremoto sottomarino di magnitudo 7,2 della Scala Richter spezza 12 cavi telegrafici transoceanici e innesca uno tsunami che distrugge molte comunità della costa meridionale sulla Penisola di Burin

1935 – Guerra d’Etiopia: la Società delle Nazioni attua le sanzioni economiche contro l’Italia per l’aggressione all’Etiopia

1938 – I membri dei sindacati eleggono John L. Lewis come primo presidente del Congress of Industrial Organizations

1939 – Il transatlantico olandese Simon Bolivar con quattrocento persone a bordo, vien squarciato da una mina al largo della costa orientale inglese. Centoquaranta passeggeri perdono la vita

1940 – Seconda guerra mondiale: il capo della Germania nazista Adolf Hitler e il ministro degli esteri italiano Galeazzo Ciano si incontrano per discutere la disastrosa invasione della Grecia voluta da Benito Mussolini

1941 – Seconda guerra mondiale: inizia la controffensiva inglese in Cirenaica contro le forze dell’Asse

1943 – Seconda guerra mondiale: 440 aerei della Royal Air Force bombardano Berlino provocando solo danni lievi e uccidendo 131 persone. La RAF perse nove aerei e 53 aviatori

1959 – Anteprima mondiale del film Ben-Hur di William Wyler al Loews Theater di New York

1965 – Approvazione della Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione, Dei Verbum, da parte del Concilio Ecumenico Vaticano II

1970 – Il presidente statunitense Richard Nixon chiede al Congresso degli Stati Uniti un aiuto supplementare di 155 milioni di dollari per il governo della Cambogia (cui 85 per assistenza militare allo scopo di aiutare a prevenire il rovesciamento del governo del premier Lon Nol, da parte dei Khmer rossi e del Vietnam del Nord)

1971 – Il gruppo hard rock dei Led Zeppelin pubblica un album senza titolo, spesso chiamato Led Zeppelin IV, nel quale compaiono Rock & Roll, Stairway to Heaven e altri classici

1974 – I Genesis pubblicano il doppio album The Lamb Lies Down on Broadway, forse il loro lavoro più ambizioso

1978 – Suicidio di massa di Jonestown: a Jonestown (Guyana), Jim Jones guida il Tempio del popolo ad un suicidio di massa; muoiono 913 persone, tra cui 276 bambini

1985 – Viene pubblicata la prima striscia a fumetti della fortunata serie di Calvin & Hobbes ideata dal disegnatore statunitense Bill Watterson

1987

– Incendio di Kings Cross: a Londra, 31 persone muoiono in un incendio nella più trafficata stazione della metropolitana, a King’s Cross

– Irangate: il Congresso degli Stati Uniti emette il suo rapporto finale sullo scandalo Iran-Contras, dichiarando che il presidente statunitense – Ronald Reagan aveva la “responsabilità ultima” per il cattivo comportamento dei suoi aiutanti e la sua amministrazione mostrò “segretezza, inganno, e spregio della legge”

1988 – Il presidente statunitense Ronald Reagan firma una legge che prevede la pena di morte per i trafficanti di droga responsabili di omicidio

1991 – Rapitori musulmani sciiti in Libano liberano gli inviati della Chiesa Anglicana Terry Waite e Thomas Sutherland

1991 – La città di Vukovar viene invasa e occupata da forze Jugoslave

1993 – In Sudafrica 21 partiti politici approvano la nuova costituzione

2002 – Crisi del disarmo iracheno: gli ispettori delle Nazioni Unite guidati da Hans Blix arrivano in Iraq

2003 – Lutto nazionale in Italia, nel giorno dei funerali di stato dei 19 italiani morti in un attentato a Nassiriya in Iraq

2007 – In piazza San Babila, a Milano, Silvio Berlusconi annuncia la nascita del Popolo della libertà

2008 – Viene istituita la Giornata europea degli antibiotici

Fonte: il.wikipwdia.org