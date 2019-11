Il Follonica fa la voce grossa nel finale, sconfitta con rammarico per il Cp Alice

FOLLONICA – Sconfitta con rammarico per il Circolo Pattinatori Alice nella prima gara del girone di ritorno della Coppa Italia del campionato di serie B. La formazione biancorossa si è inchinata alla capolista Follonica A al Capannino con il risultato di 3-1. Un ko di misura per il team grossetano allenato da Alessandro Brizzi che dimostra la crescita dei ragazzi che nelle ultima settimane si sono allenati duramente (foto Casaburi).

La partita è stata in bilico fino alla fine: dopo 10 minuti di studio è Matteucci a beffare Bruni con un tiro da fuori e Bonarelli raddoppia dopo dopo. Ma il Circolo Alice non ci sta e, subito all’inizio del secondo tempo, accorcia le distanze con Burroni. Bonucci però a 3 minuti dalla fine segna la terza rete chiudendo il match. Troppi gli errori sotto porta del Grosseto bloccato anche da un super Irace a difesa della gabbia. Nell’altra partita del girone il Castiglione ha battuto fuori casa il Siena con il punteggio di 8-9.

FOLLONICA: Irace (Del Viva); Matteucci, Bonarelli, D’Amico, Esposto, Piro, Bonucci. All. Guerrieri.

ALICE GROSSETO: Bruni (R.Ciupi); L.Ciupi, Angeli, De Virgilio, Bianchi, Rosati, Bardini, Angeloni, Burroni. All. Brizzi.