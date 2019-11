Emergenza maltempo rientrata, il sindaco: «Domani scuole aperte regolarmente»

ROCCASTRADA – Riapriranno regolarmente domani mattina, martedì 19 novembre, le scuole di ogni ordine e grado del territorio del Comune di Roccastrada. La situazione emergenziale che si era determinata nel fine settimana appena trascorso pare essere ritornata sotto controllo, anche se il meteo continua ad essere osservato speciale.

La decisione di chiudere le scuole per la giornata di oggi, lunedì 18, era stata assunta dal sindaco in via del tutto precauzionale a causa dei disagi provocati dalle precipitazioni meteoriche di sabato e domenica, del perdurare dello stato di allerta meteo e per scongiurare potenziali pericoli legati alla transitabilità delle strade, visto che la viabilità su alcune strade era interrotta e su altre si erano verificate piccole frane che impedivano una normale percorribilità.

Sono state ore di intenso lavoro per il personale comunale impegnato ad operare sul territorio nella notte tra sabato e domenica e nella giornata di domenica per mettere in sicurezza strade ed edifici comunali, ma con la giornata di oggi, la situazione pare essere tornata alla normalità.

“Desidero ringraziare il personale dell’Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale – queste le parole del sindaco Francesco Limatola – che ha operato nelle scorse ore per il controllo del territorio e per garantire gli interventi più immediati tesi alla risoluzione dei problemi più emergenziali. Nella giornata di oggi sono ancora in corso interventi sulle strade e sugli edifici pubblici per cui ci aspettiamo un lento ritorno alla normalità”.