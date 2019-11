Buona prestazione per i Primi Calci del Follonica Gavorrano, Allievi ko all’Elba

FOLLONICA – Inevitabile l’influenza della recente allerta meteo nel programma delle formazioni giovanili del Follonica Gavorrano, oltre che dell’abbondante pioggia caduta su tutti i campi della provincia. Oltre agli Juniores nazionali sono rimasti ai box gli Allievi provinciali 2003, le due compagini di Giovanissimi, 2005 e 2006, ma anche formazioni di Esordienti, Pulcini e Primi Calci.

Gli Allievi interprovinciali 2004 sabato sono usciti battuti (3-1) dal terreno di Porto Azzurro, dopo aver regalato praticamente un tempo al Progetto Giovani, che si è portato in vantaggio con un calcio di rigore. Nella ripresa il Follonica Gavorrano ha iniziato a macinare gioco ma è stato condannato da due errori difensivi. Gli elbani si sono aggiudicati in pratica il match con due tiri in porta.

PORTO AZZURRO: Ceban, Segnini, Carraro, Brandina, Erme, Pantani, Corsetti, Bellissimo, Pianese, Pulvirenti, Retali. A disposizione: Silvio, Silvestri, Tagliaferri, Nappa, Ferrini. All. Todella.

FOLLONICA GAVORRANO: Boe, Chelli (29’ st Frati), Cecchetti (14’ st Arena), Temperini (17’ st Dema), Guarino, Giandsolati, Antonini, Pagnini (8’ st Mancinelli), Guidi, Fioretti (35’ st Stoppani), Nelli. All. Grossi.

MARCATORI: 31’ (rig.) e 27′ st Retali, 14’ st Mancinelli, 34’ st Pantani.

I Pulcini 2009 si sono confrontati con una Virtus Maremma che si è dimostrata più esperta dei biancorossoblù: 3-0, 2-0, 2-0 i parziali. La formazione: Metin Shen, Michael Borrelli, Pasquale Cozzolino, Matteo Haxhini, Mirel Cala, Denis Lesaj, Bernardo Signori, Soares Silva, Damiano Stagi, Domenico Basilicata, Omar Nfaiedh, Hanza Ahmada,

I Pulcini 2010 nella gara interna con il Roselle sono apparsi un po’ sotto tono rispetto ai loro standard e hanno perso tutti i tempi contro una squadra ben organizzata (0-1, 1-3, 1-4). La formazione a disposizione di mister Michele Presta: Francesco Papini, Riccardo Berti, Daniele Soresina, Ismaele Zucchelli, Rocco Fiorini, Tommaso Stefanini, Francesco Raiano, Samuele Senesi.

Nei Primi Calci 2011, i Leoni di Maremma hanno affrontato a Monterotondo La Boracifera. I piccoli maremmani si sono divertiti e hanno disputato una bella partita (1-1, 0-1, 2-0 i parziali), nonostante il freddo e la pioggia. La formazione: Riccardo Benvenuto, Luis Baha, Leonardo Tarquini, Gabriele Chiti, Giuseppe Corea, Alexander Rocchi, Marco Lischi.