AtWork cerca-trova lavoro: insegnanti, barman, guardie giurate, infermieri, operai, estetiste…

GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo redazione@ilgiunco.net. L’invito è rivolto soprattutto a quelle aziende che, nonostante il momento difficile, cercano una figura professionale, un apprendista, ma anche quei privati che magari hanno bisogno di una baby-sitter, di una collaboratrice domestica o di un operaio stagionale per lavori anche a tempo determinato. Insomma, vogliamo, come sempre, offrire un servizio ai maremmani.

• Sono 104 i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego di Grosseto, Follonica, Manciano, Orbetello e Arcidosso: food and beverage manager (2), imprenditore o responsabile di piccolo esercizio nella ristorazione (1), sviluppatore software (1), ingegnere edile (1), ingegnere idraulico (1), ingegnere industriale (1), architetto (1), agronomo (2), consulente commerciale (3), insegnante di scuola materna (1), tecnico delle telecomunicazioni (1), tecnico conduttore di processo meccanico (1), geometra (1), chef de cusine (1), tecnico del montaggio elettrico (1), infermiere (1), fisioterapista (1), segretario di direzione (1), approvvigionatore e responsabile acquisti (1), tecnico commerciale (1), tecnico commerciale (1), tecnico del marketing (1), agente di vendita (1), animatore villaggio turistico (1), impiegato amministrativo (2), personale di segreteria addetto alle attività amministrative (1), addetto all’amministrazione (1), addetto alla reception negli alberghi (3), receprionist (4), addetto ufficio acquisti (1), magazziniere consegnatario (1), esercente di macelleria (1), promotore di vendite a domicilio (1), operatore di telemarketing (1), aiuto cuoco di ristorante (6), cuoco di ristorante (3), cuoco pizzaiolo (2), cuoco capo partita (3), aiuto cameriere ai piani (1), governante in esercizi alberghieri (1), meitre d’hotel (1), aiuto cameriere di ristorante (4), cameriere di ristorante (3), cameriere di sala (4), sommelier (1),baristi e professioni assimilate (1), barman (2), parrucchiere per signora (1), estetista (2), massaggiatore estetico (1), badante (2), guardia giurata (1), muratore in mattoni (4), operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari (1), carrozziere (2), riparatore e manutentore di macchinari e impianti industriali (1), addetto al rimessaggio e alla manutenzione dei natanti (1), aggiustatore meccanico nautico (1), pasticcere artigianale (1), tinteggiatore di valigeria (1), pellettiere (1), addetto a macchinari per la produzione in serie di articoli in pelle (1), assemblatore per la produzione in serie di mobili (1), autista di autobus (1), conduttore di macchinari per il movimento terra (1), conducente di escavatrice meccanica (1), tuttofare d’albergo (2), addetto alle pulizie di interni (1), addetto alla pulizie negli stabilimenti balneari (1), manovale edile (1). Info e approfondimenti a questo LINK.

• Ecco di seguito le offerte per la Maremma dell’Ente bilaterale per chi lavoro con il turismo. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto telefono 0564.416375 fax 0564.416375 mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it, referente Francesca Tommasini. Orario di apertura lunedì martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Pubblico esercizio a Orbetello ricerca per assunzione a tempo indeterminato un pizzaiolo con esperienza forno elettrico per pizze a teglia, no alloggio, pat b, automunito (cod11274).

Pubblico esercizio a Monte Argentario ricerca per assunzione a tempo indeterminato un cuoco con esperienza (cod 11304), un lavapiatti (cod 11305) e un cameriere per extra (cod 113069) non alloggio personale della zona o zone limitrofe, pat b, automuniti.

Campeggio nella zona della Rocchette (Castiglione della Pescaia) ricerca per contratto a tempo indeterminato una reception con esperienza obbligatoria nei social media marketing buona/ottima con esperienza di accoglienza lingua tedesca e inglese, pat b, automunita (cod 11347).

Pubblico esercizio a Civitella Paganico ricerca per contratto e tempo determinato per 10 mesi di lavoro urgente un cuoco per preparazione antipasti (cod11348) e un cameriere di sala con esperienza di gestione della sala (cod 11349) e un lavapiatti con esperienza minima nel settore orario serale o full time da ottobre 2019 con possibilità di alloggio.

Pubblico esercizio nelle vicinanze di Grosseto ricerca per la prossima stagione un cuoco/a da marzo 2020 con esperienza nel settore, pat b (cod 11350).

Struttura alberghiera a Monte Argentario ricerca una figura al ricevimento (front desk agent senior /booking and sales agent revenue), il candidato dovrà conoscere in maniera ottima l’inglese e preferibilmente una seconda lingua (tedesco o francese), si richiede esperienza di back office con conoscenza sistemi operativi quali booking engine e channel mananger e creazioni pacchetti , conoscenza della contrattualistica con agenzia e T.O, periodo da un minimo di 7 mesi ad un massimo di 10 mesi, i colloqui inizieranno ad ottobre 2019 e una segretaria ricevimento e cassa con esperienza pluriennale di front office e ottima conoscenza della lingua inglese e una seconda lingua tra francese e tedesco buona.

Struttura extra alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca un capo ricevimento con esperienza obbligatoria all’estero conoscenza lingua inglese e tedesco per 8 mesi di lavoro full time e gli altri part time verticale possibilità di inserimento all’interno della struttura /cod 11405) e un barman/capo sala con esperienza nel settore sia di cocktail che di gestione della sala, conoscenza lingua inglese, da aprile a novembre e possibilità di lavorare anche nel periodo delle feste natalizie (cod 11404).

Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca per la prossima stagione da aprile a settembre camerieri/e di sala con esperienza nel settore lingue, richieste inglese e tedesco con possibilità di lavorare anche nel periodo delle feste di Natale (cod 11406) e 2/3 figure di cameriere ai piani da aprile 2020 con esperienza nel settore orario di giorno (11407), aiuto cuochi con esperienza nel settore, pat b automuniti, per le feste nel mese di natale e capodanno e poi per la stagione da aprile 2020 (11426); tuttofare di cucina con esperienza nel settore (11427) portiere turnante (turni di giorno e serali abilità manuali e utilizzo del pc lingua inglese e preferibile lingua tedesca esperienza nella mansione (cod 11428).

Struttura alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca da pasqua 2020 per 6 mesi di lavoro una cameriera ai piani con esperienza nel settore, pat b automunita, orario di giorno (cod 11425).

Struttura alberghiera nella zona di Roccastrada ricerca un’aiuto cuoca con esperienza nel settore (cod 11420) , una cameriera ai piani orario di giorno (cod 11424) e una cameriera di sala con esperienza nel settore (cod 11423) preferibile personale della zona da novembre. Urgente.

Albergo a Grosseto ricerca un cameriere di sala con esperienza nel settore e conoscenza lingua inglese (cod 11421).

Stabilimento balneare nella zona delle Rocchette (Castiglione della Pescaia) ricerca per una stagione lunga di 6 mesi da marzo/aprile 2020 una barista con esperienza di caffetteria orario di giorno (cod 11464), un aiuto cuoco con esperienza nel settore per i mesi di aprile-maggio –giugno e settembre solo pranzo, mentre luglio e agosto spezzato, pab t, automunito, 6 mesi di lavoro (11471), e un aiuto bagnino senza brevetto con esperienza minima 6 mesi di lavoro, pat b, automunito (cod 11472).

• Si ricerca badante convivente. Zona di lavoro Follonica centro. Si offre vitto e alloggio e inquadramento a norma di legge. Si tratta di una coppia di persone di cui una semiautosufficiente. La signora deve parlare e capire bene l’italiano e avere max 55 anni ed essere solare ed empatica. Per info contattare la casella mail annaborrie@gmail.com per fornire curriculum o dettagli per verificare esperienza e fornire referenze.

• Azienda nel settore ristorazione ad alto livello e trattamento acque seleziona tecnico installatore da inserire nel proprio organico con incarico alla installazione di apparati di prestigiosi marchi internazionali nel settore ristorazione/trattamento acque. La ricerca è rivolta a tutti coloro che credono nelle proprie capacità e desiderano mettersi in gioco per crescere professionalmente, sede azienda Follonica. Si richiede: patente B; capacità comunicativa/relazionale; età compresa fra i 27 e i 50 anni. Si offre: contratto lavoro commercio; formazione specifica. Costituiscono titoli preferenziali esperienza nel settore alberghiero/ristorazione Inviare curriculum a: andreaamerighimds@gmail.com specificando rif B3, tel 3351497751.

• Albergo 4 stelle in località Cala Piccola a Porto Santo Stefano (Monte Argentario) seleziona una figura al ricevimento per la prossima stagione 2020 (front desk agent senior / booking and sales agent/revenue). Si richiede esperienza di back office con conoscenza di PMS e di sistemi operativi quali booking engine e channel manager e capacità di creazione e gestione e caricamento di pacchetti e offerte su sito web e su booking engine. Conoscenza della contrattualistica con agenzie e T.O. Conoscenza delle principali OTA’s. Oltre alle caratteristiche tecniche e professionali, sono molto importanti le caratteristiche attitudinali (correttezza, puntualità, affidabilità, impegno, capacità di stare in gruppo, rispetto dei ruoli, ecc..). Periodo da un minimo di 7 mesi ad un massimo di 10 mesi. Si richiede: patente B, conoscenza lingua inglese ottima e preferibilmente di una seconda lingua (tedesco-francese); capacità comunicativa/relazionale; età fino a 49 anni. Si offre vitto e alloggio. Costituiscono titoli preferenziali esperienze nel settore alberghiero. Inviare curriculum a stefaniamarconi@torredicalapiccola.com.

• Enegan ricerca nuovi consulenti commerciali su tutto il territorio. Per tutte le info e per inviare le candidature è possibile consultare il sito dedicato www.eneganrecruiting.it.

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Manpower. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: grosseto.ferrucci@manpower.it e/o inserire i dati sul sito www.manpower.it.

ELETTRICISTI ED ELETTROMECCANICI. Per azienda settore installazione di impianti selezioniamo periti tecnici industriali ed elettrici per cablaggio e assemblaggio di centraline termoelettriche. Orario full time con disponibilità alla reperibilità. Luogo di lavoro: Grosseto e Orbetello

TERMOTECNICO CIVILE E INDUSTRIALE E/O IDRAULICO. Per azienda settore manutenzione industriale selezioniamo perito termotecnico, che abbia competenze ed esperienza nell’installazione dei condizionamenti. Si richiede precedente esperienza in cantieri. Luogo di lavoro: Grosseto e Provincia

PERITO ELETTROTECNICO. Per azienda metalmeccanica settore industriale selezioniamo periti elettrotecnici per progettazione di schemi elettrici e conoscenza degli elementi di automazione industriale. Si richiede minima esperienza. Gradita conoscenza del programma Autocad e similari.

CABLATORI ELETTRICISTA/ELETTROMECCANICO. Per azienda settore industriale. Si richiede diploma tecnico e competenza nel Cablaggio di Quadri elettrici alta tensione, quadri elettrici media tensione, cabine e impianti industriali e /o fotovoltaici. Luogo di lavoro: Grosseto ed Orbetello e Roccastrada

OPERATORI DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE. Per prestigiosa azienda settore servizi selezioniamo operatori di rifiuti liquidi, con conoscenze di base di chimica, per attività di verifica documentale dei rifiuti in entrata e gestione della logistica nello stabilimento. Il profilo ideale è in possesso di un diploma tecnico e ha una conoscenza minima del funzionamento degli impianti idrici e di manutenzione elettromeccanica. La risorsa riporterà al direttore dell’Unità di base dello stabilimento. Si richiede patente B. Luogo di Lavoro: provincia di Grosseto

CONTABILE per azienda settore industriale. Si richiede conoscenza della contabilità generale, fatturazione attiva e passiva e redazione di bilancio. Luogo di lavoro: Grosseto

GOVERNANTE per prestigiosa struttura alberghiera. La risorsa dovrà coordinare e supportare le mansioni del riordino delle stanze, all’occorrenza verificare le giacenze di magazzino dei prodotti di pulizia. Si richiede precedente esperienza nella mansione. Completano il profilo doti organizzative e gestionali. Gradita conoscenza dell’Inglese. Luogo di lavoro Campagnatico

MAITRE per prestigiosa struttura alberghiera. La risorsa dovrà gestire in piena autonomia le attività di preparazione dei locali, la gestione delle prenotazioni, l’accoglienza dei clienti, il coordinamento del servizio e del personale di sala. Luogo di lavoro Campagnatico

CUOCO per prestigiosa struttura alberghiera. La risorsa si occupa di gestire in maniera autonoma la cucina, con particolare riguardo alla quella toscana e maremmana. Luogo di lavoro Campagnatico

OFFICE MANAGER per struttura alberghiera superior. La risorsa ha maturato esperienza nella mansione e nella gestione del cliente. Ha un’ottima conoscenza della lingua Inglese e ha buona competenza nell’ambito delle risorse umane. Luogo di lavoro Campagnatico.

DIGITAL MARKETING per azienda settore servizi. La risorsa ideale è in possesso della Laurea in Scienze della Comunicazione con indirizzo Digital Marketing, ha forte predisposizione agli strumenti informatici ed ha passione per i social. Anche prima esperienza. Luogo di lavoro: zona Senese

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Ali. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: mbianchi@alispa.it o al fax 0564.427634. Oppure è possibile candidarsi direttamente online sul sito careers.alispa.it.

IMPIEGATO TECNICO – ALI FIliale di Grosseto cerca per azienda cliente operante nel settore dell’impiantistica industriale e civile un Impiegato Tecnico con esperienza in ambito elettrico o idraulico. La figura ricercata si occuperà dell’elaborazione dei preventivi per le realizzazioni degli impianti elettrici o idraulici commissionate all’azienda e, in stretta collaborazione con il reparto ingegneria, della progettazione degli impianti in oggetto. Richiesto Diploma di Perito o Laurea in ambito elettrico/elettrotecnico, richiesta tassativamente esperienza nel ruolo, disponibilità full time ed a sostenere un periodo a tempo determinato di prova, con prospettive. CCNL Metalmeccanica Artigianato, inquadramento commisurato al candidato prescelto.

OPERAIO ELETTROMECCANICO – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un Operaio Elettromeccanico. Si valutano profili preferibilmente con qualifica oppure esperienza come elettromeccanico, meccanico/saldatore, meccanico/tornitore o macchine utensili. Contratto a tempo determinato di qualche mese per picco di lavoro aziendale, salvo valutare poi in futuro nuove necessità. Orario full time dal Lunedì al Venerdì, luogo di lavoro Follonica, CCNL Metalmeccanica Artigianato, inquadramento commisurato al candidato prescelto.

PROGRAMMATORE INDUSTRIALE – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente a Castel Del Piano un programmatore di applicazioni industriali. Il candidato ricercato è in grado di programmare in PLC, C, C++, HTML ed in generale conosce i linguaggi di programmazione per applicazioni industriali. Richiesta minima esperienza nel ruolo, titolo di laurea preferibilmente in ambito informatico, buona conoscenza della lingua inglese e predisposizione all’apprendimento di nozioni di fluidodinamica e di fisica. Disponibilità full time, anche a trasferte, primo contratto a tempo determinato di prova finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato. CCNL metalmeccanica industria, inquadramento commisurato al candidato prescelto.

COMMERCIALISTA – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente due impiegati addetti alla contabilità. Si valutano i seguenti profili: dottori commercialisti; persone che hanno maturato esperienza in contabilità presso studi commercialisti; persone in possesso di diploma/laurea in materie economiche e che vogliano intraprendere un percorso di studio. Si richiede disponibilità full time dal lunedì al venerdì. CCNL studi professionali, inquadramento commisurato al candidato prescelto. Si offre in un caso contratto a tempo determinato finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato, e nell’altro caso, contratto a tempo determinato per sostituzione di maternità, comunque con possibilità di valutare un proseguo.

ADDETTO LABORATORIO E ANALISI QUALITA’ – ALI Filiale di Grosseto cerca per Azienda Cliente un/a Addetto/a Laboratorio Analisi e Controllo Qualità. I candidati ricercati hanno preferibilmente un titolo di laurea o esperienza nei seguenti ambiti: Biosicurezza e Qualità degli Alimenti – Tecnologo Alimentare – Tecnico di laboratorio – Biologia – Neolaureato o con esperienza nel settore alimentare e/o laboratorio analisi. La ricerca nasce per un’esigenza a tempo determinato fine a se stessa, full time. Necessario essere automuniti per raggiungere il luogo di lavoro. Sede di lavoro Manciano.

RESPONSABILE ACQUISTI – La risorsa, riportando direttamente alla direzione amministrativa avrà il compito di gestire il processo di approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari al raggiungimento degli obiettivi aziendali. In particolare avrà il compito di: definire le caratteristiche dei prodotti da acquistare e negoziare il budget di approvvigionamento; ricercare e selezionare nuovi fornitori e gestire il portafoglio degli storici; condurre le trattative di acquisto; pianificare gli acquisti dal punto di vista operativo; monitorare la relazione con i fornitori. Si richiede: buona conoscenza del mercato delle materie prime; buona conoscenza delle tecniche di negoziazione; conoscenza di pianificazione della produzione industriale e delle regole di approvvigionamento; competenze di logistica, trasporti e gestione containers; capacità di intrattenere relazioni positive con fornitori nazionali ed esteri; inglese fluente; ottima conoscenza del pacchetto Office; disponibilità a trasferte. Saranno considerati elementi graditi e qualificanti: conoscenza delle logiche di project management; competenza nella creazione di budget di area; conoscenza dei principali sistemi ERP; titolo di studio universitario in discipline economiche o in ingegneria gestionale. L’azienda offre un’assunzione a tempo indeterminato ed un inquadramento commisurato all’effettiva esperienza. Sede di lavoro Follonica.

INGEGNERE GESTIONALE JUNIOR – La risorsa si occuperà dello studio del progetto, della commessa, tempi, costificazione, controllo di gestione etc. Indispensabile essere in possesso della laurea triennale o magistrale in Ingegneria Gestionale, preferibile breve esperienza nella mansione. Disponibilità a brevi trasferte nazionali. Zona di Lavoro: Grosseto. Orario: Full Time. Contratto da definire in base al profilo.

INGEGNERE ELETTRICO/ELETTROMECCANICO JUNIOR – La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio tecnico e si occuperà della progettazione elettrica. Indispensabile essere in possesso della laurea triennale o magistrale in Ingegneria Elettrica o Elettromeccanica, preferibile breve esperienza nella mansione. Disponibilità a brevi trasferte nazionali. Zona di Lavoro: Grosseto. Orario: Full Time. Contratto da definire in base al profilo.

PERITO ELETTRICO/MECCANICO – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente operante in ambito veicoli industriali un perito elettrico o meccanico. Il candidato ricercato ha maturato esperienza lavorativa in elettromeccanica od in oleodinamica, oppure ha una formazione scolastica in ambito elettrico o meccanico. La figura sarà adibita alla riparazione ed installazione di veicoli industriali. Si richiede propensione al lavoro manuale ed in particolare in officina meccanica, disponibilità ad effettuare un periodo di prova a tempo determinato finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato. Orario full time, luogo di lavoro Grosseto.

AIUTO MAGAZZINIERE – Si recluta un giovane anche alla prima esperienza di lavoro per svolgere la mansione di aiuto magazziniere e aiuto commesso al pubblico. Il candidato ideale ha una forte attitudine ed interesse per svolgere questo tipo di mansione, una normale capacità di movimentare a mano dei manufatti e la dimestichezza a lavorare in un ambiente di grandi dimensioni che si interfaccia con l’ambiente esterno. Preferibile il possesso di un diploma anche triennale di un istituto superiore. Gradita la residenza nel comune di Gavorrano o zone limitrofe. Il primo contratto a tempo determinato è finalizzato ad una assunzione fissa. Non è indispensabile il possesso del patentino di mulettista. Verrà fatto acquisire tramite un apposito corso. Sede di lavoro Gavorrano.

ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE oppure OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE per l’assistenza domiciliare nella zona Massa Marittima e Montieri. Contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. CCNL di Categoria.

PERITO MECCANICO oppure ELETTROMECCANICO anche senza esperienza di lavoro purché neodiplomato. La figura professionale si occuperà di redigere bandi di gara, della preventivazione e della parte tecnica all’interno di una azienda del settore metalmeccanica industria. Si prevede un periodo formativo finalizzato alla stabilizzazione. Luogo di lavoro zona Cinigiano.

INGEGNERI – Un INGEGNERE GESTIONALE ed un INGEGNERE ELETTROMECCANICO anche in possesso della triennale anche senza esperienza di lavoro purché neolaureati. Le due figure professionali si occuperanno della preventivazione, direzione lavori, parte tecnica all’interno di una azienda che realizza impianti elettrici a livello industriale. Si prevede un periodo formativo finalizzato alla stabilizzazione. Luogo di lavoro Grosseto.