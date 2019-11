Versilia Pietrasanta strapazzata, tre punti esterni per la Luca Consani Pallavolo Grosseto

GROSSETO – Successo esterno per 3-1 della Luca Consani Pallavolo Grosseto (parziali 13-25/19-25/25-21/11-25) sul Versilia Pietrasanta Volley. Grossetane attente e pronte in ogni reparto, brave e spietate ad annullare ogni attacco delle avversarie. Più equilibrato il terzo set, con le ospiti che concedono qualche cosa in più.

Praticamente senza storia la quarta frazione con le maremmane che sfoderano ancora buon gioco e prevalgono con ampio scarto sulle lucchesi. Le convocate: Paradisi, Giovannelli, Chiella, Azara, Danaila, Fumi, Biondi A., Biondi M., Tocci, Franzese e Lorenzini. Assenti: Grechi, Sgaragli e Longobardi.