GROSSETO – Due persone sono isolate nella zona di golena dell’Ombrone dalla parte dell’argine di via de’ Barberi. Si tratterebbe di un italiano e di uno straniero che abitano in una abitazione e in un container nell’area del letto del fiume. La persona che abita nel container, straniera, visto l’innalzamento del livello del fiume, si è spostato sul tetto della struttura in attesa di essere raggiunto dai soccorsi. Secondo le prime indicazioni entrambe le persone starebbero bene.

Per tutti gli aggiornamenti seguite la nostra DIRETTA