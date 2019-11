Poche ma grintose le Under 14 della Gea: Pisa espugnata con sole otto giocatrici

GROSSETO – Bella impresa della squadra Under 14 della Gea Basketball Grosseto che vince la seconda gara stagionale sul campo della Pallacanestro Pisa (59-50 il finale). Luca Faragli si è presentato in campo con 8 atlete (comprese tre alla loro prima annata agonistica), con Chiara De Michele, infortunata, in panchina solo per far numero. Dopo una partenza brillante, le biancorosse grossetano hanno subito il ritorno delle padrone di casa che prima si sono avvicinate, poi hanno messo la freccia, con un parziale di terzo quarto di 14-9. La Gea non si è persa d’animo e grazie alla bella giornata di Anna Landi (che ha messo a segno anche una bomba), Clara Nunziatini (due triple) e Giulia Faragli, hanno effettuato il controsorpasso con un break di 21-9. Va elogiata la grinta delle “matricole” che hanno aiutato a ottenere una vittoria che a un certo punto sembrava difficilissima.



Under 14, Pf Pisa-Gea Grosseto 50-59

PISA: Carboni, Sorrentini, Megliola 6, Cortopassi 2, Fazi 9, Ghimenti 4, Giulivi 4, Angori 12, Ortolan 8, Meini 7, Rizza 4. All. Landini.

GEA GROSSETO: Emma Camarri, Merlini 2, Landi 15, Nunziatini 23, Petrini, De Michele, Parrini, Giulia Faragli 19. All. Luca Faragli.

ARBITRO: Cabizza.

PARZIALI: 14-17, 27-29; 41-38.



Le Under 16 della Gea Basketball Grosseto s’arrendono invece alle più esperte atlete del Basket Femminile Livorno. Il quintetto allenato da Andrea Ciolfi, con Marco Romboli assistente, ha comunque mostrato dei buoni miglioramenti e sono riusciti a mantenere il ritardo su lunghezze accettabili fino alla terza frazione (chiusa con un parziale di 8-6 per le locali). Nel finale la maggiore fisicità del Livorno che ha superato i trenta punti di margine. Un ko che può fare esperienza per le biancorosse, scese tra l’altro in campo con una rosa ridottissima con appena otto giocatrici, anche per la contemporaneità della gara delle Under 14. Doppia cifra per Lambardi e Di Stano.



Bf Livorno-Gea Grosseto 72-40

BF LIVORNO: Nard Ashly, V. Masoni, M. Bassini, Bonvino 11, M. Masoni, Desti, Morreale, Barsacchi, Taccini 4, Vigo 18, V. Bassini 21, Colomba 19. All. Becagli.

GEA GROSSETO: Tanganelli 7, Di Stano 14, Panella 2, Guasti, Dottorini, Lambardi 11, Vinci 6, Saccardo.

PARZIALI 26-12, 46-26; 54-32.