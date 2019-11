GROSSETO – «Allontanarsi dalla zona rossa» il comune ribadisce con una nota di lasciare la zona rossa, quella più vicina all’argine dell’Ombrone e di fare attenzione nella zona gialla (per ingrandire cliccare sulla foto sotto).

«Per chi è nella zona gialla, non stazionare ai seminterrati e ai piani terra ma salire ai piani più alti. Per chi è nella zona azzurra, evitare i seminterrati». Nell’ordinanza 124 sono indicati i comportamenti da tenere. Per richieste di emergenza e aiuto alla popolazione sono attivi i seguenti numeri: 0564490738 e 0564493544.

di 8 Galleria fotografica Drone via de Barberi maltempo









di 51 Galleria fotografica Maltempo situazione Ombrone novembre 2019









di 10 Galleria fotografica Foto aeree allagamenti novembre 2019









di 36 Galleria fotografica Maltempo 17 novembre 2019









Ordinanza 124:

Il sindaco ORDINA:

a) Alla popolazione residente e/o presente nella parte del centro abitato di Grosseto a “RISCHIO IDRAULICO MOLTO ELEVATO”, ovvero l’area compresa entro la fascia a distanza di ml 400 dell’argine in destra idraulica del Fiume Ombrone (area evidenziata in colore ROSSO nella tav. 1 dell’Allegato1 del presente Piano) comprendente le zone: Saracina, parte fnale di Via de Barberi, Cittadella degli Studi, parte Sud-Ovest della zona Alberino, zona Via Rossini, zona S. Martino) viene dato l’ORDINE DI EVACUAZIONE IMMEDIATA dalle proprie abitazioni e locali, spostandosi in altre zone della città non a “rischio idraulico molto elevato”, secondo le indicazioni operative contenute nel presente Piano e già comunicate alla popolazione residente o dimorante in tale zona;

b) Alla popolazione residente e/o presente nella parte Ovest del centro abitato di Grosseto ad “RISCHIO IDRAULICO ELEVATO”, ovvero l’area oltre la fascia a distanza di ml 400 dell’argine in destra idraulica del Fiume Ombrone e delimitata ad Est dal rilevato ferroviario (area evidenziata in colore GIALLO nella tav. 1 dell’Allegato1 del presente Piano) viene dato l’ORDINE DI ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE i locali ubicati al PIANO TERRA ed ai PIANI INTERRATI, portandosi ai piani superiori dei fabbricati o in altre zone della città non a “rischio idraulico elevato”, seguendo le indicazioni operative comunicate dal Sindaco relativamente al presente Piano;

c) Alla popolazione residente e/o presente nella parte Est del centro abitato di Grosseto ad “RISCHIO IDRAULICO MODERATO”, ovvero l’area delimitata ad Ovest dal rilevato ferroviario (area evidenziata in colore CELESTE nella tav. 1 dell’Allegato1 del presente Piano) viene dato l’ORDINE DI ABBANDONARE IMMEDIATAMENTE le proprie pertinenze e locali posti ai PIANI INTERRATI, spostandosi ai piani superiori dei fabbricati.

d) Alla popolazione residente e/o presente nel centro abitato di Grosseto, no alla cessazione della “fase di ALLARME”, viene intimato di EVITARE GLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO E L’UTILIZZO DI VEICOLI di qualsiasi tipo.

e) Il differimento ad altra data di ogni manifestazione sportiva prevista sul territorio comunale;