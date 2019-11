Maltempo e allerta meteo: scuole chiuse anche domani. Ecco dove

MANCIANO – Maltempo in Maremma: anche per la giornata di domani alcuni Comuni hanno deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado nei loro territori. Per ora i Comuni che hanno deciso sono: Grosseto, Manciano, Campagnatico, Monte Argentario, Orbetello e Scarlino.

Manciano – Si avvisa la cittadinanza che, a seguito dei recenti eventi alluvionali e del diffuso stato emergenziale del territorio, nella giornata di domani lunedì 18 novembre le scuole di ogni ordine e grado del comune di Manciano rimarranno chiuse.