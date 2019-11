La Nippon Bu-Do esulta, Michelle Colanera è campionessa regionale di judo

GAVORRANO – Il gradino più alto del podio per l’atleta della Nippon Bu-Do Gavorrano Michelle Colanera, che si è classificata al primo posto ai campionati regionali di Judo per la categoria Esordienti B femminile -48kg. Per Michelle anche la qualificazione di diritto ai campionati italiani di categoria, in programma domenica 8 dicembre presso il Centro Federale di Ostia.

Grande soddisfazione per la presidente dell’Associazione Daniela Contessa per il risultato raggiunto dalla giovane atleta.