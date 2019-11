Il Circolo Pattinatori domina a Sarzana: nove reti e quarto successo in A2

GROSSETO – E’ un Circolo Pattinatori Edilfox straripante quello che a Sarzana (3-9 il finale) colleziona il quarto successo nel campionato di serie A2. Non c’è stata praticamente storia per i biancorossi che hanno chiuso i conti nella prima frazione per poi nel secondo tempo rallentare i ritmi e giocare in scioltezza contro un avversario dominato in lungo e in largo (foto Casaburi).

Il Circolo Pattinatori Edilfox passa in vantaggio dopo appena quattro minuti grazie a Pablo Saavedra: l’argentino realizza con freddezza la punizione di prima della sua partita mettendo a sedere il portiere Bandieri. E’ la rete che stappa l’incontro: in una rara sortita offensiva Fioravanti mette in mezzo ma Gucci con il pattino anticipa tutti e beffa Michael Saitta che era andato a cercare la pallina diretta a Petrocchi. Un pareggio che però non demoralizza i maremmani che, dopo due minuti, passano a condurre con lo stesso carlo Gucci che, appena dentro area, fa partire un missile che si insacca alla sinistra di Bandieri.

Il Sarzana ha una timida reazione ma il Grosseto accelera e chiude i giochi: l’1-3 lo segna Brunelli con un rigore chirurgico mentre Saavedra, con un tocco da pochi passi, fa lievitare il punteggio sull’1-4. Tocca a Federico Buralli, bordata da fuori, l’1-5. Ed è lo stesso roccioso difensore, proprio ad inizio ripresa a fulminare Bandieri con una staffilata da centro pista per l’1-6. C’è gloria anche per Matteo Battaglia che raccoglie un bell’assist di Saavedra, così come per Gionata Vecoli che come un falco tocca la pallina rimasta in mezzo tra Sterpini e Bandieri per l’1-8. Tavoni con un tap-in rende meno amara la sconfitta del Sarzana prima che Saavedra (altra punizione di prima) faccia secco Bandieri. Sterpini da fuori area invece segna il 3-9 sul neo entrato Bruni.

SARZANA: Bandieri (Pelaia); Sterpini, Fioravanti, Ungari, Petrocchi, Tavoni, Rispogliati, Zanfardino, Benedetti. All. Berretta.

C.P. EDILFOX: M.Saitta (Bruni); Battaglia, Buralli, Brunelli, Saavedra, A.Saitta, Gemignani, Vecoli, Gucci. All. M.Mariotti.

Arbitro: D’Asio.

Marcatori: Saavedra (3), Gucci, Vecoli, Brunelli, Battaglia, Buralli (2), Tavoni, autorete Gucci, Sterpini.