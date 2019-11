SCANSANO – «L’eccezionale evento meteorologico catastrofico di questa notte ha creato numerosi problemi alla viabilità, agli acquedotti, con frane su tutto il territorio comunale di Scansano» fa sapere il sindaco Francesco Marchi. «L’Amministrazione comunale si è prontamente attivata per fronteggiare tale situazione di emergenza. La strada comunale per Montorgiali è stata prontamente riaperta e stiamo intervenendo, anche avvalendosi di ditte private, sulle numerose frane nelle strade comunali».

«Siamo in contatto con Acquedotto del Fiora per risolvere il problema dell’approvvigionamento idrico in zona Pomonte, il Fiora invierà a breve una autobotte per l’approvvigionamento nella frazione, l’acquedotto di Murci è stato riattivato, una volta ristabilita la pressione il flusso idrico ritornerà normale».



«Stiamo intervenendo anche sulle strade di competenza della Provincia, laddove la medesima, data la grave situazione di tutto il territorio provinciale, si trova oberata di interventi e impossibilitata ad intervenire» prosegue il sindaco.



«Desidero rivolgere un ringraziamento al responsabile dei servizi tecnici Arch. Bucci, alla squadra degli operai comunale (Scalandrelli, Merli ) al vigile Urbano Sgherri, che sono operativi dall’alba.

Un ringraziamento particolare a Benelli Lattanzio ed al Presidente della Pro Loco Montorgiali Alessandro Addino per il lavoro svolto e per l’assistenza data all’amministrazione comunale, desidero inoltre ringraziare i privati che nella zona di Pomonte si sono attivati per rimuovere frane e detriti».

Per domani 18 novembre è stata disposta la chiusura di tutte le scuole del Comune di Scansano.