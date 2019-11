GROSSETO – I Vigili del fuoco stanno raggiungendo in questo momento una famiglia rimasta isolata in un podere in località Monte Antico, nel comune di Civitella Paganico. I pompieri stanno raggiungendo la famiglia, tra cui una persona di oltre novantanni con l’hovercraft.

I sommozzatori del nucleo dei Vigili del fuoco di Grosseto si trovano a Istia d’Ombrone con il gommone per verificare, tra le altre cose, l’incolumità dei cani del canile di Istia.

di 27 Galleria fotografica Maltempo 17 novembre 2019









A Castiglione della Pescaia il vicesindaco Elena Nappi chiede a tutti di evitare di mettersi «in viaggio se non per urgenze e necessità, i fiumi Bruna e Sovata sono in piena» precisa mostrando le foto dei ponti a Macchiascandona e sulla strada del Polesine con l’acqua al limite.

A Roccastrada la strada comunale della Falsacqua è allagata e impossibile tra transitare. Chi abita dall’altra parte è isolato da tutta la notte.