Allerta rossa: sospese le prestazioni sanitarie specialistiche non essenziali

GROSSETO – Considerata l’allerta rossa metereologica fino alle ore 12 di domani ed il correlato divieto di evitare gli spostamenti e l’utilizzo di veicoli nel territorio del Comune di Grosseto, la Asl Toscana sud est comunica che «per domani saranno garantite tutte le attività ospedaliere (incluse le prestazioni specialistiche ambulatoriali, radiologiche, etc) e di emergenza, mentre saranno sospese, in via precauzionale, le attività sanitarie distrettuali non essenziali (es: visite di idoneità, attività di prelievo, attività dei Centri Diurni… ) e le attività amministrative della sede di Villa Pizzetti e via Don Minzoni».

«I Cittadini che hanno prenotato prestazioni oggetto di sospensione saranno ricontattati al cessare dello stato di emergenza – prosegue la Asl -. Saranno assicurate le prestazioni di assistenza domiciliare. Le attività di prenotazione per le prestazioni specialistiche ambulatoriali continueranno ad essere garantite tramite il Cup telefonico»