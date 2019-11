Rinviata la partita degli Juniores del Follonica Gavorrano, si giocherà mercoledì

GAVORRANO – Niente agonismo questo weekend per i diciottenni biancorossoblù. La partita valida per la decima giornata del campionato Juniores nazionali tra Follonica Gavorrano e Montevarchi, originariamente in programma sabato pomeriggio allo stadio Nicoletti di Follonica è stata rinviata d’ufficio a mercoledì prossimo, 20 novembre, con inizio alle ore 14,30.