Nuovo quartiere, Conti: «Criticità idrogeologiche. Il sindaco tuteli la città»

GROSSETO – “Non basta ridurre i volumi, e non serve fare soltanto un passo indietro – lo scrive, in una nota, Giuseppe Conti, ex segretario del circolo Pd di Gorarella ora Italia Viva, sulla questione del nuovo quartiere Casalone -. Il sindaco riveda totalmente la posizione della variante e faccia una verifica puntuale sulle criticità idrogeologiche dell’area in questione, peraltro limitrofa al fiume Ombrone. Proprio in questi giorni stiamo assistendo a quanto sia fragile il sistema idrogeologico del nostro territorio. Alterare ulteriormente il rapporto tra aree permeabili, che in caso di forti precipitazioni possono garantire l’assorbimento dell’acqua con superfici cementificate, espone la città a forti rischi di allagamento in caso di precipitazioni anche di lieve entità”.

“Quello di ridurre di poco il numero di appartamenti, adempiendo in parte alle prescrizioni della commissione Vas, non può essere né motivo di vanto per le forze politiche di opposizione, né affermazione da parte dell’amministrazione comunale della fattibilità dell’intervento. Questa lottizzazione non si ha da fare per i motivi che da mesi ho proposto all’attenzione di tutti gli organi politici ed amministrativi – continua Conti -. La eccessiva previsione di volumi realizzabili presentata in Consiglio comunale dall’Assessore Rossi, lo obbliga oggi a questa conseguente riduzione, la riprova che la politica di sviluppo urbanistico della città portata avanti dalla Giunta Vivarelli Colonna è priva di programmazione e visione complessiva su quello che dovrà essere il futuro della città”.

“Non è quindi una vittoria questa riduzione, né mette al riparo i grossetani dalle conseguenze economiche e strutturali che la realizzazione di oltre 200 appartamenti avrebbero sulla loro città. Adesso tutte le forze politiche di opposizione – conclude Giuseppe Conti -, le associazioni di cittadini nate in questi mesi e tutti i movimenti civici, hanno il preciso compito di formulare proposte di sviluppo sostenibile, nel rispetto delle tematiche ambientali, a tutela dei cittadini e delle risorse primarie del nostro territorio. Di tutto questo un sindaco e probabile candidato alla Presidenza della Regione Toscana, non può non tenerne conto”.