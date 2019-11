Maltempo: strade chiuse per allerta meteo. Ecco quali

MANCIANO – Su ordine del sindaco di Manciano Mirco Morini, i passi del Molino Onteo, Piano di Cirignano e di fosso Fiascone rimarranno chiusi fino alle 12 di domani, domenica 17 novembre, finché non cesserà l’allerta meteo di livello arancione. Dalle 18.30 di questa sera, sabato 16 novembre, sarà attivata la sala operativa della Protezione civile della Misericordia di Manciano per monitorare l’evolversi del maltempo nel nostro territorio, per tutta la notte.